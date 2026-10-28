Nāve uz dzelzceļa netālu no Rīgas: vēlā vakara stundā vilciens nāvējoši notriec jaunieti
Pirmdienas vakarā uz dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava, posmā starp pieturām "Tīraine" un "Turība", pasažieru vilciens nāvējoši traumējis jaunieti.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", traģiskais negadījums notika ap plkst. 23.00, kad pēdējais pasažieru vilciens bija ceļā no Jelgavas uz Rīgu. Vilciena mašīnists tumsā pamanījis, ka uz sliedēm neatļautā vietā atrodas cilvēks.
Kā raidījumam norāda "Vivi" pārstāve Dace Zaldāte-Rozentāle, mašīnists nekavējoties raidījis brīdinājuma skaņas signālus un pielietojis avārijas bremzēšanu, taču, ņemot vērā vilciena bremzēšanas ceļu, izvairīties no sadursmes vairs nav bijis iespējams. Jauniete no gūtajām traumām notikuma vietā gāja bojā.
Lai gan Valsts policija pagaidām oficiāli neatklāj bojāgājušās personību un precīzu vecumu, neoficiāli izskanējis, ka traģiskajā negadījumā dzīvību zaudējusi 15 gadus veca meitene. Par notikušo traģēdiju policijā ir sākts kriminālprocess.