Foto no Facebbok.com/pampali.lv
Mūžībā devies ilggadējais lauksaimniecības uzņēmuma "Pampāļi" vadītājs Jānis Vaļko
27. oktobrī, mūžībā devies viens no atjaunotās Latvijas lauksaimniecības celmlaužiem, ilggadējais lauksaimniecības uzņēmuma AS "Pampāļi" vadītājs Jānis Vaļko, liecina paziņojums uzņēmuma sociālo tīklu kontos.
Vaļko uzņēmumu "Pampāļi" vadīja 35 gadus – no 1986. līdz 2021. gadam.
Kā uzsver uzņēmuma pārstāvji, pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados viņš spēja nosargāt saimniecību no izjukšanas laikā, kad daudzi citi lauksaimniecības uzņēmumi tika sadalīti. Tieši viņa ilgstošā darba rezultātā tika ielikti pamati uzņēmuma tālākajai attīstībai un tam, kāda AS "Pampāļi" ir mūsdienās.
Atvadīšanās no aizgājēja notiks trešdien, 30. oktobrī, plkst. 14.00 Saldus evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurp aicināts ikviens, kurš vēlas no viņa atvadīties. Viņa pēdējais ceļš vedīs uz Pirtsgaru kapiem Saldus novada Zaņas pagastā.