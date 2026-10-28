Kulbergs sāk valdības veidošanas sarunas - JV un NA iezīmē savas prioritātes
Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) šodien sāks pirmo oficiālo valdības veidošanas sarunu kārtu ar potenciālajiem koalīcijas partneriem, tiekoties ar "Jauno vienotību" (JV) un Nacionālo apvienību (NA).
Tikšanās ar NA sāksies plkst. 13, bet plkst. 15 paredzēta tikšanās ar JV. Abas sarunas notiks Ministru kabinetā. Pēc tām tiek solīti partiju pārstāvju komentāri medijiem.
Kulbergs iepriekš žurnālistiem norādīja, ka gaidāmās tikšanās būs pirmais oficiālais sarunu raunds ar potenciālajiem valdības partneriem. Pēc tam piektdien paredzēta tikšanās ar "Progresīvajiem", bet pirmdien ar partiju "Latvija pirmajā vietā".
Sarunās ar politiskajiem spēkiem Kulbergs plāno prezentēt īsu pārmaiņu plānu un jaunu valdības darba modeli. Pēc politiķa paustā, piedāvājums būs vērsts uz valsts finanšu sakārtošanu, ekonomikas attīstību, drošības stiprināšanu un pārmaiņām valsts pārvaldē.
Vienlaikus AS premjera amata kandidāts iecerējis piedāvāt modeli, kas paredzētu skaidrāk definēt valdības un Saeimas atbildību pārmaiņu īstenošanā. Viņš uzsvēra, ka valdības deklarācija būtu koncentrēta uz svarīgākajiem uzdevumiem, savukārt atsevišķā dokumentā Saeimai tiktu noteikti parlamenta līmenī veicamie pārmaiņu darbi.
Kulbergs arī iecerējis ieviest ministru misijas vēstules, nosakot katram ministram konkrētus sasniedzamos mērķus un prioritātes. Pēc viņa teiktā, šāds princips aizgūts no Eiropas Komisijas prakses.
JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics sacīja, ka partija uz trešdienas sarunām dosies ar "atvērtu prātu un atvērtu sirdi", vienlaikus pieturoties pie tiesiskuma, demokrātijas un nelokāma eiroatlantiskā kursa principiem. Viņš norādīja, ka JV vispirms vēlas iepazīties ar Kulberga piedāvājumu un tikai pēc tam lemt par tālāko rīcību.
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Savukārt NA valdes priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone norādīja, ka apvienība sarunās akcentēs drošības stiprināšanu, demogrāfijas veicināšanu un Latvijas kā nacionālas valsts identitātes saglabāšanu. NA arī atbalstot valsts pārvaldes efektivizēšanu, vienlaikus nepiekrītot taupības pasākumiem, kas negatīvi ietekmētu iedzīvotājus.
Jau ziņots, ka pēc tikšanās ar jaunievēlētajiem AS deputātiem Kulbergs sācis gatavoties oficiālām sarunām ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Viņš iepriekš uzsvēris, ka valdības veidošanas procesā prioritāte būs vienošanās par sadarbības principiem, pārmaiņu īstenošanu un atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem.