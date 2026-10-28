Trešdien gaiss iesils līdz +12 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 07:02
Migla pamazām izklīdīs, vietām uzspīdēs saule - laikapstākļu prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā būs mākoņains laiks, kas dažviet skaidrosies, prognozē sinoptiķi.
Priekšpusdienā vietām nedaudz smidzinās un saglabāsies migla. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+12 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, uzlabosies redzamība un dienas gaitā var parādīties saule. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Maksimālā gaisa temperatūra +9 grādi.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1022 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1029 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.