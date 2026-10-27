Latvijas Autisma apvienība aicina uz cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem veidotas fotoizstādes atklāšanu
Biedrība “Latvijas Autisma apvienība” 30. oktobrī plkst. 13.00 aicina uz fotoizstādes “Caur objektīvu: Fiksējot iekļaušanu” svinīgo atklāšanu Muzeju krātuvē un SKULPTŪRU MEŽĀ, Pulka ielā 8, Rīgā. Izstāde tapusi ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atbalstu, un tajā ar savu pasaules redzējumu dalīsies 14 pieaugušie ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Ieeja atklāšanas pasākumā ir bez maksas. Vairāku mēnešu garumā izstādes autori kopā iepazina fotografēšanu, devās dabā, meklēja krāsas un veidoja fotostāstus. Savos darbos viņi iemūžinājuši dabu, apkārtējo vidi, cilvēkus un sev nozīmīgas detaļas. Reizēm fotogrāfija palīdz pastāstīt to, ko vārdos izteikt ir grūti. Tā dod iespēju pašam izvēlēties, ko pamanīt un parādīt citiem.
Izstāde ir iespēja autoru darbiem satikt savus skatītājus un viņu stāstiem kļūt redzamiem. Tā aicina iepazīt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem radošo veikumu un viņu skatījumu uz pasauli.
Atklāšanas pasākumā apmeklētāji varēs satikt darbu autorus, iepazīt viņu fotostāstus un uzzināt vairāk par darbu tapšanu. Programmā paredzētas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un projekta īstenotāju uzrunas. Izstāde būs skatāma līdz 30. novembrim.
Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa uzsver, cik svarīgi ir saglabāt iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem turpināt izzināt pasauli un radoši izpausties: “Bieži vien brīdī, kad cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem nonāk dienas centros vai cita veida aprūpē, durvis aizveras un viņu ikdiena kļūst vienmuļa un paredzama. Veidojas rutīna, kas daudzos gadījumos ir nepieciešama un palīdz justies droši, taču vienlaikus var mazināties iespējas izvēlēties, radoši izpausties, piedzīvot ko jaunu un izzināt pasauli. Arī aprūpētāji un cilvēki, kuri ikdienā ir līdzās, pierod pie ierastā ritma, un dažkārt pietrūkst jaunu ideju un prieka kopīgi atklāt. Šīs darbnīcas pavēra jaunas durvis un jaunu pasauli ikvienam, kurš bija iesaistīts projektā. Tās ienesa jaunu dzirksti, enerģiju un atklājumus, kā arī deva ticību, ka mēs visi varam turpināt augt, mācīties un pilnveidoties vēl ļoti, ļoti ilgi.”
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No darbnīcām līdz izstādei
No maija līdz augustam notika septiņas nodarbības, kurās piedalījās 14 pieaugušie ar intelektuālās attīstības traucējumiem un divi pedagogi. Dalībnieki apguva fotografēšanu ar planšetēm, Polaroid un vienreizlietojamajām kamerām, meklēja un fotografēja krāsas, veidoja fotostāstus, izvēlējās savus iecienītākos attēlus un fotografēja cits citu.
Nodarbības notika nodibinājuma “Fonds Kopā” dienas centrā un tā apkārtnē, Biķernieku mežā, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, Mežaparkā un Provodņika teritorijā. Dalībnieki fotografēja dabu un tauriņus, pildīja foto bingo uzdevumus, pētīja dabas un pilsētvides mijiedarbību, iepazina grafiti un instalācijas, kā arī veidoja savus radošos darbus.
“Šī gada pavasarī dienas aprūpes centrs “Kopā” uzsāka dalību ļoti īpašā projektā “Caur objektīvu: Fiksējot iekļaušanu”. Katrs dalībnieks saņēma sev nepieciešamo atbalstu, lai soli pa solim iepazītu fotografēšanu un iemūžinātu tuvākajā un tālākajā apkārtnē pamanīto. Dalībniekiem lielu prieku sagādāja iespēja pašiem izmantot fotoierīces, mācīties fotografēt ar planšetēm un viedtālruņiem, būt kopā grupā un darboties ar komandu. Īpašs brīdis bija ieraudzīt savas fotogrāfijas izdrukātas un apkopotas portfolio.
Kad jautājām dalībniekiem, kas viņiem paticis, viņi stāstīja par prieku meklēt, atrast un ieraudzīt sīkās detaļas, fotografēt vietas Latvijā, dabu un kokus. Kādam tā bija pirmā reize, fotografējot ar planšeti, citam - iespēja uzzināt daudz jauna un būt kopā ar saprotošiem un labestīgiem cilvēkiem. Esam pateicīgi projekta organizētājiem par šo pieredzi un ceram uz sadarbību arī turpmāk,” stāsta dienas aprūpes centra “Kopā” sociālā darbiniece Irita Intenberga.
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Izstāde apvieno dalībnieku atlasītās dabas fotogrāfijas, fotostāstus, portretus un projekta laikā tapušo darbu kolāžas. Ekspozīcijā nozīmīgākais nav profesionāla fotografēšanas tehnika, bet katra autora izvēle, pieredze un individuālais skatījums.
“Mums ir ļoti būtiski, ka dalībnieku darbi būs skatāmi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja telpā. Tas piešķir viņu veikumam pelnītu redzamību un skaidri pasaka: cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir ne tikai kultūras pasākumu apmeklētāji, bet arī mākslas darbu autori un kultūras satura veidotāji. Esam pateicīgi Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam par atvērtību, atsaucību un atbalstu šīs izstādes tapšanā,” uzsver projekta koordinatore Irmgarde Košeļeva.
Izstāde aicina nesteidzīgi ieskatīties autoru pamanītajā un piedzīvot, cik dažādi iespējams uztvert vienu un to pašu vidi. Tā vienlaikus rosina sarunu par iekļaujošu līdzdalību kultūrā un par iespējām cilvēkiem ar dažādu pieredzi kļūt redzamiem publiskajā un mākslas telpā.