Neizdodas Saeimas vēlēšanu rezultātus atcelt Augstākajā tiesā
Augstākā tiesa (AT) noraidījusi 15. Saeimā neiekļuvušās politisko partiju apvienības "Saskaņas centrs" deputāta kandidāta Raimonda Lejnieka-Puķes pieteikumu par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu un nemantisko kaitējumu, pavēstīja AT.
AT kopumā saņēma divu personu iesniegumus par 15. Saeimas vēlēšanu norisi un rezultātiem. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā AT noraidīja Lejnieka-Puķes sūdzību par CVK lēmumu, ar kuru atstāts bez izskatīšanas viņa iesniegums par vairāku vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu apstrīdēšanu.
Savukārt otras personas pieteikums daļā par varbūtējo likumam neatbilstoša kandidātu saraksta reģistrēšanu, kā arī ar to saistītiem blakus prasījumiem, tika pārsūtīts Administratīvajai apgabaltiesai, kuras kompetencē ir izlemt šādu pieteikumu.
Savukārt daļā par Saeimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas atcelšanu un atkārtotu vēlēšanu rīkošanu pieteikums tika atzīts par nepieņemamu, jo pieteicējs nav vēlēšanu kandidātu saraksta iesniedzējs vai pieteiktais kandidāts, kam likumā paredzētas tiesības pārsūdzēt šo lēmumu AT.
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus CVK oficiāli apstiprināja 16. oktobrī. Kandidātu sarakstu iesniedzēji un pieteiktie kandidāti šos rezultātus varēja pārsūdzēt tiesā trīs darba dienu laikā.
Saskaņā ar CVK izsludinātajiem 15. Saeimas vēlēšanu rezultātiem "Apvienotais saraksts" parlamenta jaunajā sasaukumā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" - 17, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" - septiņas. Pārējie saraksti nav pārvarējuši 5% barjeru iekļūšanai parlamentā.