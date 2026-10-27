"Apeirons": rekonstruētā Zemitāna tilta apkārtnē ne viss ir piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pēc Zemitāna tilta rekonstrukcijas tā apkārtnē saglabājušies šķēršļi, kas apgrūtina cilvēku ar kustību un redzes traucējumiem patstāvīgu pārvietošanos, konstatējusi biedrības "Apeirons" "A- komanda", kurā cilvēki ar dažādu invaliditātes pieredzi dodas uz vairākām pilsētvides vietām, lai novērtētu tās no lietotāja skatpunkta.
Biedrība pavēstīja, ka "A-komanda" kopā ar Rihardu Funtu devās pārbaudīt tilta piekļūstamību pēc rekonstrukcijas, konstatējot gan veiksmīgus risinājumus, gan nepilnības, kas vēl būtu jānovērš.
"Apeirons" norāda, ka vietām ir nelīdzens ietves segums un šķēršļi, kas apgrūtina pārvietošanos. Ne visur pietiekami pārdomāti risinājumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Biedrība uzsver, ka piekļūstamība nenozīmē tikai uzbrauktuves vai lifta esamību. Tai jānodrošina iespēja cilvēkam pārvietoties droši, ērti un patstāvīgi, nelūdzot palīdzību ik uz soļa.
Biedrība pozitīvi vērtē to, ka ir pieejams lifts un atsevišķi piekļūstamības risinājumi, reizē uzsverot, ka tiem jābūt ērti un patstāvīgi izmantojamiem ikvienam. "Apeirons" arī saņēmis ziņas no suņu saimniekiem, ka lielā sprauga tilta malā ir bīstama suņiem.
Kā aģentūru LETA informēja pašvaldībā, Zemitāna tilta pārbūves projekts vēl nav nodots ekspluatācijā. Patlaban turpinās izpilddokumentācijas sagatavošana, nepieciešamo mērījumu veikšana, lai pirms objekta nodošanas ekspluatācijā visi darbi būtu izpildīti atbilstoši projekta un normatīvo aktu prasībām. Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta līdz 29. novembrim.
Vienlaikus pašvaldība norāda, ka biedrības "Apeirons" videomateriālā redzamie jautājumi skar arī dzelzceļa infrastruktūru. Par Zemitānu stacijas pasažieru peronu un ar tā infrastruktūru saistītajiem risinājumiem, tostarp konstatētajām nepilnībām, pašvaldība aicina vērsties pie VAS "Latvijas dzelzceļš" kā attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja.
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Jau ziņots, ka Rīgā septembrī noslēgusies Zemitāna tilta pārbūve un 15 mobilitātes punktu izbūve, kam izlietoti vairāk nekā 67,6 miljoni eiro, pavēstīja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Pašvaldības vadība spriež, ka šie infrastruktūras projekti ir "nozīmīgs ieguldījums vienotas un savstarpēji savienotas transporta sistēmas attīstībā, uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējas".
Zemitāna tilts ir nozīmīgs transporta savienojums starp Rīgas centru, Purvciemu, Teiku un citām pilsētas apkaimēm. Pārbūves laikā atjaunotas tilta konstrukcijas un brauktuve, kā arī uzbūvēta infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem. Pārbūvētais tilts ir atvērts satiksmei visiem satiksmes dalībniekiem.
Tilta pārbūve īstenota sasaistē ar mobilitātes punkta "Zemitāni" izbūvi. Izveidots savienojums starp dzelzceļa staciju un pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietām uz tilta, izbūvējot eskalatorus, liftus un kāpnes. Abu projektu īstenošana ļāvusi veidot vienotu transporta infrastruktūru un uzlabot piekļuvi dzelzceļam.
Rīgā pabeigta arī 15 mobilitātes punktu izbūve pie dzelzceļa stacijām "Zemitāni", "Brasa", "Sarkandaugava", "Dauderi", "Ziemeļblāzma", "Vecdaugava", "Vecāķi", "Mangaļi", "Šmerlis", "Šķirotava", "Gaisma", "Turība", "Bērnu slimnīca/Bieriņi", "Iļģuciems" un "Bolderāja".
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Mobilitātes punkti izveidoti, lai nodrošinātu ērtu un drošu sasaisti starp dzelzceļu, pilsētas sabiedrisko transportu, gājēju un veloinfrastruktūru. To izbūves laikā uzlabota satiksmes drošība un vides pieejamība, izveidoti jauni gājēju un velosatiksmes savienojumi un sakārtota apkārtējā publiskā ārtelpa, apgalvo pašvaldība.
Pašvaldībā skaidro, ka jaunā infrastruktūra atvieglo iedzīvotāju nokļūšanu līdz dzelzceļa stacijām un pārsēšanos starp dažādiem transporta veidiem. Mobilitātes punkti ir nozīmīgi gan Rīgas apkaimju iedzīvotājiem, gan cilvēkiem, kuri ikdienā galvaspilsētā ierodas no Pierīgas un citām pašvaldībām. Ērtāki savienojumi veicina sabiedriskā transporta izmantošanu un ilgtermiņā var palīdzēt mazināt satiksmes intensitāti, gaisa piesārņojumu un vides troksni.
Jorģa Zemitāna tilta pārbūves finansējums ir 24,2 miljoni eiro, no kuriem 20,6 miljonus eiro veido Valsts kases aizņēmums, bet 3,6 miljonus eiro - Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļi.
Savukārt 15 mobilitātes punktu izbūve īstenota trīs projektos, piesaistot Eiropas Savienības fondu un pašvaldības finansējumu. Kopējās projektu izmaksas pārsniedz 40 miljonus eiro, no kuriem lielu daļu sedz Eiropas Savienības finansējums.