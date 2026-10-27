Valdība atbalsta svarīgus grozījumus jaunu pasu vai ID karšu izsniegšanā
Valdība otrdien atbalstīja izmaiņas regulējumā, kas paredz jaunus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas iemeslus, tostarp gadījumos, ja iepriekšējā dokumenta derīguma termiņš ir īsāks nekā ceļojumam nepieciešamais laiks.
Turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu derīga iepriekšējā dokumenta vietā, ja mainījies personas izskats, pasē nav vietas jauniem ierakstiem, vai iepriekšējā personu apliecinošā dokumenta derīguma termiņš ir īsāks nekā ceļojumam nepieciešamais laiks.
Tāpat iedzīvotājiem varēs izsniegt jaunu dokumentu, ja persona vēlas saņemt jauna parauga personu apliecinošu dokumentu, iepriekšējā dokumenta dati tikuši izmantoti nelikumīgi, kā arī personas apliecībā iekļautie sertifikāti tikuši anulēti, apturēti vai izbeigta to darbība.
Valdības otrdien atbalstītās izmaiņas arī paredz, ka elektroniskās identifikācijas sertifikāts izmantojams attālinātai elektroniskā paraksta radīšanai.
Paredzēts, ka VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) nodrošinās attālinātas kvalificēta elektroniskā paraksta radīšanas ierīci. Risinājums paredz, ka lietotāja identifikācija un parakstīšanas autorizācija tiek veikta, izmantojot personas apliecībā iekļauto elektroniskās identifikācijas sertifikātu, savukārt pats kvalificētais paraksts tiek izveidots attālināti - LVRTC pārvaldītajā attālinātas kvalificēta elektroniskā paraksta radīšanas ierīcē.
Personām, kurām personas apliecībā iekļautais kvalificētais elektroniskā paraksta sertifikāts ir derīgs, būs iespēja izvēlēties - parakstīt dokumentu ar personas apliecībā iekļauto sertifikātu vai izmantot attālinātā kvalificētā elektroniskā paraksta iespējas. Kā skaidro Valsts kancelejā, šīs izmaiņas ir būtiskas aptuveni 346 000 eID karšu turētājiem, kuru kartēs izmantotās mikroshēmas drošības sertifikācijas termiņš beigsies šā gada 9. decembrī. Līdz ar izmaiņām iedzīvotājiem nebūs nepieciešams mainīt eID karti, iegādāties papildu ierīces vai klātienē vērsties iestādē.
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Grozījumi stāsies spēkā 2026. gada 1. decembrī.