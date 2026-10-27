Pasaules dabas fonds: zivju populācija Baltijas jūrā samazināsies dēļ nozvejas kvotām
Pieņemtās 2027. gada Baltijas jūras nozvejas kvotas nenodrošinās iespēju zivju populācijām atjaunoties, uzskata Pasaules dabas fonda (PDF) pārstāvji.
Jau ziņots, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu zivsaimniecības ministri vienojās palielināt Baltijas jūras centrālās daļas un Botnijas līča reņģu nozvejas kvotas, pārsniedzot Eiropas Komisijas priekšlikumus, un būtiski palielināja brētliņu nozvejas kvotas.
PDF programmu direktore Magda Jentgena norāda, ka šāds lēmums nenodrošina reņģu un brētliņu populāciju aizsardzību un atjaunošanu, ņemot vērā to nozīmi Baltijas jūras barības tīklā.
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome arī noraidīja priekšlikumus samazināt piezveju kritiski izsmelto mencu un Baltijas jūras rietumu daļas reņģu populācijām. Šādi zvejas limiti joprojām ir pārāk augsti, tāpēc ES ministriem pēc vienošanās pieņemšanas būtu nepieciešams izstrādāt konkrētus rīcības plānus un pasākumus izsmelto zivju populāciju atjaunošanai, uzskata Jentgena.
Viņa uzsver, ka reņģēm un brētliņām ir izšķiroša nozīme Baltijas jūras ekosistēmā. Nosakot zvejas iespējas, lēmumu pieņēmējiem jānodrošina, lai paliktu pietiekami daudz zivju tādiem plēsējiem kā mencām un lašiem. Tādējādi tiktu veicināta ekosistēmas atjaunošanās un ES dabas atjaunošanas mērķu sasniegšana.
Lai gan mērķtiecīga mencu zveja joprojām nav atļauta, jo populācijas nav atveseļojušās, tās tiek zvejotas piezvejā, it sevišķi plekstu zvejā, pretēji zinātniskajam ieteikumam samazināt šo piezveju līdz nullei. Lēmumā nav ņemts vērā arī tas, ka ziņotais plekstu nozvejas apjoms ir ļoti mazs. Piesardzīgāka pieeja esot nepieciešama arī plekstes svara un kondīcijas (condition factor) samazināšanās dēļ. Kvota jāpapildina ar efektīvu obligāto selektīvo zvejas rīku prasību izpildes kontroli, lai novērstu mencu piezveju, rekomendē PDF pārstāve.
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PDF atzinīgi vērtē lēmumu nepalielināt lašu zvejas iespējas. Tomēr zveja būtu jāierobežo, atļaujot nozvejot tikai kompensējošās zivjaudzētavās audzētos un savvaļā izlaistos lašus vai lašus no upēm, kurās populācijas ir sasniegušas pilnu vairošanās potenciālu. Jāizvairās no jutīgo savvaļas populāciju zvejas, un, ja atgriezušos lašu skaits nav pietiekams, nekavējoties jāievieš papildu adaptīvi pārvaldības pasākumi, ņemot vērā neseno vājo nārstu ietekmi, uzskata PDF.
"Baltijas jūras reģionā ir novērots, ka laši atgriežas dažās lielajās upēs, kas ir iepriecinoši. Tomēr tas nenozīmē, ka viss ar šo sugu ir labi. Daudzās mazākās upēs populācijas joprojām ir sliktā stāvoklī, tāpēc ir nepieciešami ierobežojumi, kas aizsargā lašus migrācijas laikā, lai zivis spētu sasniegt nārsta vietas, kā arī papildu ekosistēmu atjaunošanas pasākumi, lai uzlabotu nārsta vietu kvalitāti," skaidro Jentgena.
Padomes lēmumus par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2027. gadā Jentgena vērtē kā nepietiekami stingrus, lai nodrošinātu Baltijas jūras zivju krājumu atjaunošanu. Viņas ieskatā šie lēmumi jāskata kontekstā ar pagājušā gada kopīgo Eiropas Komisijas un Baltijas jūras reģiona dalībvalstu apņemšanos lūgt Starptautiskajai jūras pētniecības padomei (ICES) sagatavot zinātniskos ieteikumus par zivju krājumu atjaunošanas iespējām. Kamēr šādi uz atjaunošanu orientēti ieteikumi vēl nav pieejami, nozvejas kvotām esot jābūt piesardzīgākām un jābalstās uz zinātnieku ieteikumiem, kas veicina krājumu atjaunošanos.
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Zivsaimniecības pārvaldībai jāatbalsta arī ES jūras vides atjaunošanas mērķi un laba jūras vides stāvokļa sasniegšana Baltijas jūrā. Zivju populāciju un barības tīklu atjaunošana ir būtiska gan pašas jūras atveseļošanai, gan Baltijas jūras zivsaimniecības un no tās atkarīgo piekrastes kopienu ilgtermiņa nākotnei, uzsver PDF.
Kā vēstīts, pieņemtā lēmuma rezultātā Latvijai 2027. gadam Baltijas jūrā un Rīgas līcī tiks piešķirta iespēja zvejot reņģes 4581 tonnas apmērā, kas ir par 71% vairāk nekā 2026. gadā. Sākotnēji Eiropas Komisija (EK) piedāvāja 49% palielinājumu.
Mencas piedāvāts zvejot 10 tonnu apmērā, kas saglabājas šī gada apjomā. Tās var ķert tikai piezvejā. Sākotnēji EK piedāvāja mencu zveju 22.-24. apakšrajonā samazināt par 90%, bet 25.-32. apakšrajonā par 50%.
Rīgas līcī reņģu nozvejas kvotas apstiprinātas 20 550 tonnu apmērā, kas ir par 11% vairāk nekā 2026. gadā. Savukārt brētliņu nozveja būs 40 340 tonnas, kas ir par 44% vairāk nekā 2026. gadā.
Lašu nozvejas apmēri Baltijas jūrā saglabāti 3366 gabalu apmērā.