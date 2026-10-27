Latvijā pirmo reizi konstatēta zilās mēles slimība
Nelielā saimniecībā Dienvidkurzemes novadā konstatēta liellopu saslimšana ar infekciozo katarālo drudzi, zināmu arī kā zilās mēles slimību. Infekciozā katarālā drudža vīrusa 3. serotips laboratoriski apstiprināts diviem liellopiem infekciozā katarālā drudža valsts uzraudzības programmas ietvaros.
Līdz šim infekciozais katarālais drudzis Latvijā nebija konstatēts. 2024. gada rudenī slimību atklāja Polijā, bet 2025. gadā pirmo reizi arī kaimiņvalstī Lietuvā.
Infekciozo katarālo drudzi ierosina vīruss. Ar to slimo atgremotājdzīvnieki - liellopi, aitas un kazas, kā arī, piemēram, alpakas, lamas un savvaļā sastopamie atgremotājdzīvnieki.
Slimību izplata tikai asinssūcēji insekti – miģeles to aktīvajā periodā, kas Latvijā ir laika posmā no aprīļa līdz novembrim. Slimība nav lipīga – viens slims dzīvnieks nevar infekciju nodot otram dzīvniekam.
Lai pasargātu dzīvniekus no saslimšanas ar šo slimību, ieteicams atgremotājdzīvniekus apstrādāt ar insekticīdiem vai repelentiem, vai tos profilaktiski vakcinēt pret Latvijā konstatēto infekciozā katarālā drudža vīrusa 3. serotipu.
Ja ir aizdomas, ka dzīvnieks ir inficējies ar infekciozā katarālā drudža vīrusu, vai ir konstatētas slimības pazīmes, tad nekavējoties ir jāsazinās ar novietni apkalpojošo veterinārārstu. Ar slimības pazīmēm katrai dzīvnieku sugai var iepazīties PVD tīmekļvietnē.
Infekciozā katarālā drudža konstatēšanas gadījumā saimniecībai netiek noteikti ierobežojumi ne dzīvnieku, ne dzīvnieku produkcijas pārvietošanai Latvijas teritorijā.
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Savukārt atgremotājdzīvnieku novietnēm, kas atrodas teritorijā 150 km rādiusā ap novietni, kurā konstatēts infekciozais katarālais drudzis, un kas plāno pārdot atgremotājdzīvniekus audzēšanai ārpus Latvijas, būs jāizpilda Eiropas Savienības dalībvalstīs vienoti noteiktās tirdzniecības prasības – izvešanai paredzētie dzīvnieki laboratoriski jāizmeklē uz infekciozo katarālo drudzi vai jāvakcinē pret infekciozā katarālā drudža vīrusa 3. serotipu. Savukārt, ja dzīvniekus eksportēs uz kādu valsti ārpus Eiropas Savienības, tad jāizpilda veterinārās prasības, kas noteiktas attiecīgās valsts veterinārajā sertifikātā.
Infekciozais katarālais drudzis neapdraud cilvēku veselību vai pārtikas nekaitīgumu.