Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Jāni Norku.
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Šodien 16:09
Pēdējo reizi ar tuviniekiem sazinājies 10. oktobrī - policija meklē bezvēsts pazudušo Jāni Norku
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas, saņēmušas nesenu iesniegumu, meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Jāni Norku, kurš pēdējo reizi ar tuviniekiem sazinājās 10. oktobrī.
Pazīmes: augums 192 cm, brūnas acis, īsi, tumši mati.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086646 vai 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Jāni Norku.