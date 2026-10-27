Zobu kopšanas līdzeklī - tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļas? Eiropā atklāts bīstams viltojums
Veselības inspekcija ir saņēmusi informāciju no Beļģijas kompetentās iestādes par viltotas medicīniskās ierīces “GC Tooth Mousse” (ražotājs – “GC Europe NV”, Beļģija) izplatīšanu Eiropas Savienības tirgū. Saskaņā ar saņemto informāciju viltotais produkts tika piedāvāts Polijas tirgū, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības platformu “Allegro”.
Aizdomīgā produkta laboratoriskajā analīzē ar ticamību virs 90 % tika konstatēta iespējama rūpniecisko tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu klātbūtne. Viltotā produkta spektrofotometriskais profils atbilst divu mazgāšanas līdzekļu raksturīgajām pazīmēm:
“Ajax Cleaner Powder – Oxygen Bleach”;
“Comet Disinfecting Cleaner with Bleach”.
Veselības inspekcija norāda, ka pašlaik Latvijas tirgū viltotais produkts nav konstatēts. Tomēr, ņemot vērā, ka oriģinālie “GC Tooth Mousse” produkti ir pieejami Latvijas tirgū, patērētāji tiek aicināti iepazīties ar attēlos norādītajām būtiskajām atšķirībām starp oriģinālo produktu un tā viltojumu.
Pamatojoties uz laboratorijas analīzēs identificēto mazgāšanas līdzekļu drošības datu lapās norādīto informāciju, Veselības inspekcija brīdina patērētājus, ka viltotā produkta lietošana var radīt risku veselībai – mutes dobuma, rīkles un kuņģa-zarnu trakta gļotādu kairinājumu vai ķīmiskus bojājumus, sliktu dūšu, vemšanu un citas akūtas saindēšanās pazīmes.
Ja rodas aizdomas, ka iegādātais produkts varētu būt viltojums:
• Nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu.
• Saglabājiet produkta iepakojumu un iegādi apliecinošus dokumentus.
• Sazinieties ar produkta izplatītāju.
• Informējiet Veselības inspekciju par iespējami viltotu medicīnisko ierīci.
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Lai gan “GC Tooth Mousse” ir paredzēts profesionālai lietošanai, patērētājus un zobārstniecības nozares profesionāļus aicina pievērst īpašu uzmanību iegādāto produktu izcelsmei un iegādāties tos tikai no uzticamiem un autorizētiem piegādātājiem.
Tiek vērsta uzmanība uz to, ka, iegādājoties medicīnisko ierīci no citas valsts vai ārvalstu tiešsaistes tirdzniecības platformā, jāņem vērā, ka Latvijas kompetento iestāžu uzraudzības un kontroles pilnvaras attiecas uz Latvijas tirgū laistajām ierīcēm.
Veselības inspekcija norāda, ka atbildīgās iestādes turpina izvērtēt saņemto informāciju un uzraudzīt situāciju Eiropas Savienības tirgū, lai nodrošinātu patērētājiem drošu tirgu.
Ja Latvijas tirgū tiek konstatēti “GC Tooth Mousse” produkti ar iespējamām viltojuma pazīmēm, tiek lūgts informēt Veselības inspekcijas Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu, zvanot uz tālruni 67081611 vai rakstot uz pasts@vi.gov.lv.