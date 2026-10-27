Lietuvieši un latvieši apvienojas cīņā pret Spānijas kailgliemežiem
Lai koordinēti stātos pretī invazīvā Spānijas kailgliemeža straujajai izplatībai, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kopā ar septiņām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām sācis projektu "SLUGAWAY", kura ietvaros testēs dažādas sugas ierobežošanas un iznīcināšanas metodes, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem gan apmācības, gan tūkstošiem bezmaksas rīku komplektu kailgliemežu izplatības mazināšanai savos īpašumos.
Projekta atklāšanas sanāksme aizvadītajā nedēļā notika Jelgavā, iezīmējot praktiskās fāzes sākumu. Divus gadus ilgajā projektā partneru teritorijās testēs dažādas sugas ierobežošanas un iznīcināšanas metodes. Šī iniciatīva ir mērķtiecīgs turpinājums projektam "INVAGO", kura ietvaros gūtie secinājumi Jelgavas novada Bērvircavā apliecināja – kailgliemežus nevar uzveikt ar vienu atsevišķu metodi, bet ir nepieciešama kompleksa pieeja, ietverot regulāru pļaušanu, savākšanu un pilnīgu iznīcināšanu.
Lai novērstu bioloģiskā piesārņojuma riskus, pašvaldības veidos drošai utilizācijai nepieciešamo infrastruktūru. Piemēram, Bauskas novadā savākto biomasu apstrādās mobilā termoiekārtā, kailgliemežus un to olas iznīcinot ar karstu tvaiku vismaz 70 grādu temperatūrā. Jēkabpils un Dobeles novados izbūvēs speciālus kompostēšanas laukumus ar aizsargbarjerām, bet Lietuvas Pluņģes rajonā pašvaldība izmantos specializētas saldētavas, savāktos kailgliemežus vispirms sasaldējot un pēc tam nododot pārstrādei.
Vienlaikus tiks uzlabota zaļo zonu apsaimniekošana. Klaipēdas un Jēkabpils novados iegādāsies jaunus zāles pļāvējus, traktorus un krūmgriežus, lai likvidētu gliemežiem labvēlīgo mitro mikroklimatu. Jēkabpilī papildus ieviesīs obligātu tehnikas augstspiediena mazgāšanu, lai novērstu olu nejaušu pārnešanu. Savukārt Jelgavas novada 16 pagastu pārvaldēs izvietos īpašus slēdzamus konteinerus biomasas uzglabāšanai. Kretingas rajons papildus specializētai pļaušanai grūti pieejamās vietās izstrādās arī detalizētus rīcības plānus.
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Sugas ierobežošanā mērķtiecīgi iesaistīs arī vietējās kopienas. Latvijas un Lietuvas pierobežā plānots organizēt 45 talkas un apmācības. Kā tiešu atbalstu īpašumu sakopšanai mājsaimniecībām bez maksas izdalīs vairāk nekā 3000 kailgliemežu ierobežošanas komplektu, kuros ietilps dārzkopības cimdi, knaibles, slēdzami spaiņi, vara lentas un bioloģiski drošas dzelzs fosfāta granulas. Projekta noslēgumā visu testēto metožu rezultātus apkopos, izveidojot vienotu un praksē pārbaudītu rīcības protokolu efektīvai teritoriju apsaimniekošanai turpmāk.