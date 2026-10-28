Latvijas pārtikas pārstrādes nākotne ir produktos ar augstāku pievienoto vērtību
Latvijā ir plašas iespējas gan lauksaimniecības produktu ražošanā, gan to pārstrādē, radot konkurētspējīgus pārtikas produktus. Tomēr ar to vien nepietiek, lai vietējā pārtikas ražošana attīstītos. Nozarei jākonkurē ar ievērojami lielākiem Eiropas uzņēmumiem, jāmeklē jauni eksporta tirgi un jāspēj no Latvijā saražotajām izejvielām radīt produktus ar iespējami augstāku pievienoto vērtību.
Kā uzsver Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Latvijas pārtikas pārstrādei ir ievērojams attīstības potenciāls, taču tā izmantošanai nepieciešamas investīcijas un pārdomāta valsts atbalsta politika.
Pārtikas pārstrāde – nozare, bez kuras nevaram iztikt
Pārtikas pārstrāde ir viena no Latvijas tautsaimniecībai būtiskākajām nozarēm. Tās nozīmi nosaka ne tikai ieguldījums ekonomikā un nodarbinātībā, bet arī spēja nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku, izmantojot vietējo lauksaimnieku saražoto. Jānis Šolks norāda, ka Latvijai ir salīdzinoši plaša lauksaimniecības izejvielu bāze – kā piens, gaļa, graudi un citi lauksaimniecības produkti. Tas rada labus priekšnoteikumus pārtikas pārstrādes attīstībai, tomēr dažādās nozarēs situācija būtiski atšķiras. Piena un gaļas nozare kopā veido aptuveni pusi no Latvijas pārtikas ražošanas, un katras no tām īpatsvars ir ap ceturto daļu. Taču vietējo izejvielu pieejamība nav vienāda.
Piena nozarē Latvijā saražotās izejvielas apjoms pārsniedz vietējo pārstrādes uzņēmumu iespējas to pilnībā izmantot. Gaļas pārstrādē situācija ir atšķirīga, jo, lai gan pārstrādes uzņēmumi ir attīstīti, vietējās gaļas ražošanas apjomi un konkurētspēja ne vienmēr ļauj nodrošināt visu nepieciešamo izejvielu daudzumu, tāpēc daļa gaļas pārstrādei tiek importēta. Tas parāda, ka vietējo izejvielu izmantošanas palielināšana nav tikai pārstrādes uzņēmumu izvēles jautājums. Svarīga ir arī lauksaimnieciskās ražošanas jauda, cena un spēja nodrošināt stabilas piegādes.
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Konkurence Eiropā nav vienlīdzīga
Viens no būtiskākajiem Latvijas pārtikas pārstrādes izaicinājumiem ir konkurence ar citu Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem. Lai gan vienotajā tirgū darbojas kopīgi noteikumi, uzņēmumu faktiskās iespējas nav vienādas. Jānis Šolks skaidro, ka ekonomiski spēcīgākas valstis var atļauties vairāk ieguldīt savu ražotāju atbalstīšanā, tostarp produktu popularizēšanā, dalībā starptautiskās izstādēs un jaunu tirgu apgūšanā. Latvijas uzņēmumiem šādas iespējas ir ierobežotākas. Tāpēc īpaši nozīmīgs ir Eiropas Savienības finansējums, kas ļauj uzņēmumiem modernizēt ražošanu un uzlabot konkurētspēju.
Pēc Jāņa Šolka teiktā, iepriekšējā plānošanas periodā pārtikas pārstrādei paredzētais atbalsts bija aptuveni 100 miljoni eiro, savukārt pašreizējā periodā tas ir ap 70 miljoniem eiro. Tas nozīmē mazākas investīciju iespējas nozarei, kurai jāspēj konkurēt ar daudz lielākiem ražotājiem. Bažas rada arī nākamais Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periods. Jānis Šolks norāda, ka vēl nav skaidrs, vai pārtikas pārstrādei arī turpmāk būs atsevišķi iezīmēts finansējums. Ja lēmumi par tā sadali lielākā mērā būs katras dalībvalsts ziņā, pastāv risks, ka ierobežotā Latvijas budžeta apstākļos nozare varētu saņemt mazāku atbalstu.
Sadarbību nevar izveidot piespiedu kārtā
Lai Latvijas lauksaimnieku saražotās izejvielas lielākā apjomā nonāktu vietējos pārstrādes uzņēmumos, nepieciešama veiksmīga sadarbība starp ražotājiem un pārstrādātājiem. Tomēr, kā uzsver Jānis Šolks, universālas receptes šādas sadarbības veidošanai nav. Viņaprāt, vislabāk darbojas ekonomiski pamatotas attiecības starp divām pusēm, tas ir, starp izejvielu pārdevēju un pircēju. Abām jābūt ieinteresētām ilgtermiņa sadarbībā, un nevienu no pusēm nevar piespiest sadarboties tikai tādēļ, ka tas šķiet pareizi no nozares attīstības viedokļa. Kā piemēru viņš min piena nozari, kur dažādos laikos mēģināts veicināt kooperāciju un veidot noteiktus sadarbības modeļus. Lai gan kooperācijas attīstībā ieguldīti ievērojami publiskie līdzekļi, tās rezultāti ne vienmēr bijuši tādi, kā sākotnēji iecerēts. Tas nenozīmē, ka kooperācijai nav nākotnes. Drīzāk tai jāveidojas uz reāla ekonomiskā izdevīguma pamata.
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Sadarbību ietekmē arī piena iepirkuma cenas, pārstrādes izmaksas un situācija starptautiskajos tirgos. Lauksaimnieki vēlas saņemt iespējami augstāku cenu par saražoto, savukārt pārstrādātājiem jāspēj nodrošināt tādas ražošanas izmaksas, kas ļauj konkurēt ar ārvalstu uzņēmumiem. Līdzsvara atrašana starp šīm interesēm ir viens no nozares pastāvīgajiem izaicinājumiem.
Latvijas tirgus ir par mazu, lai aprobežotos tikai ar to
Runājot par nākotnes iespējām, Jānis Šolks uzsver, ka Latvijas pārtikas pārstrādes attīstība lielā mērā saistīta ar eksportu. Vietējais tirgus nav liels, un tā patēriņa iespējas ir ierobežotas, tādēļ uzņēmumiem, kas vēlas augt, jāspēj piedāvāt savu produkciju arī ārvalstu pircējiem. Taču konkurēt starptautiskajā tirgū tikai ar ražošanas apjomu Latvijai ir sarežģīti. Lielajiem ārvalstu uzņēmumiem ir ievērojamas ražošanas jaudas, ilgstoši uzkrāts kapitāls un iespējas panākt zemākas izmaksas uz vienu saražotās produkcijas vienību. Latvijas ražotājiem šādā konkurencē nepieciešama cita pieeja.
Jānis Šolks uzskata, ka perspektīvākais virziens ir produkti ar augstāku pievienoto vērtību, nevis koncentrēšanās uz standartizētu rūpniecisko produktu ražošanu. Piena nozarē tas nozīmē, ka izdevīgāk var būt attīstīt specializētus, kvalitatīvus un konkrētiem tirgiem piemērotus produktus, nevis censties konkurēt ar pasaules lielākajiem piena pulvera un citu industriālo piena produktu ražotājiem. Šāda pieeja ļautu Latvijā saražoto pienu izmantot produktos, kuru vērtību nosaka ne tikai izejvielas cena, bet arī pārstrādes tehnoloģija, kvalitāte un spēja atrast savu pircēju.
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Jauni eksporta tirgi jāmeklē pašiem
Kā piemēru mērķtiecīgai eksporta attīstībai Jānis Šolks min Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības īstenotos projektus ārpus Eiropas Savienības. Ar ES līdzfinansējumu organizācija kopā ar partneriem īstenojusi vairākas programmas Latvijas piena produktu popularizēšanai trešo valstu tirgos. Šīs aktivitātes aptvērušas dažādas valstis, tostarp Ķīnu, Izraēlu, Apvienotos Arābu Emirātus, Kanādu, Malaiziju un Dienvidkoreju. Tiek gatavots arī nākamais projekts, kura potenciālo mērķa tirgu vidū ir Japāna, Dienvidāfrika un Saūda Arābija.
Jānis Šolks īpaši uzsver pašu nozares pārstāvju iniciatīvu, jo projektu iespējas ir jāmeklē, pieteikumi jāsagatavo un tirgus apgūšanā jāiegulda sistemātisks darbs. Viņaprāt, līdzīgas iespējas varētu aktīvāk izmantot arī citu pārtikas nozaru uzņēmumi, piemēram, graudu produktu, konditorejas izstrādājumu un citu pārstrādātu pārtikas produktu ražotāji.
Vietējā pārtika ir arī drošības jautājums
Pārtikas pārstrādes nozīme neaprobežojas tikai ar uzņēmumu apgrozījumu un eksportu. Tā ir saistīta arī ar valsts spēju nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku krīzes situācijās. Jānis Šolks vērš uzmanību uz zināmu pretrunu sabiedrības un uzņēmējdarbības attieksmē. Ikdienā priekšroka bieži tiek dota izdevīgākajam piedāvājumam, bet krīzes apstākļos īpaši svarīga kļūst vietējo ražotāju un piegāžu pieejamība. Viņš uzsver, ka, vērtējot Latvijas pārtikas ražošanas attīstību, nedrīkst aizmirst valsts ģeopolitisko situāciju un nepieciešamību saglabāt vietējās ražošanas jaudas. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ būtiski attīstīt gan lauksaimniecību, gan pārtikas pārstrādi. Bez uzņēmumiem, kas spēj vietējās izejvielas pārvērst patēriņam gatavos produktos, ar lauksaimniecības ražošanas potenciālu vien nepietiek.
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Nākotne ir produktos ar augstāku pievienoto vērtību
Neraugoties uz konkurences un finansējuma izaicinājumiem, Jānis Šolks Latvijas pārtikas pārstrādes nākotni vērtē ar piesardzīgu optimismu. Viņš ir pārliecināts, ka nozarei ir attīstības iespējas, ja uzņēmumi turpinās investēt, meklēs jaunus tirgus un radīs jaunus produktus.
Īpaši nozīmīga būs spēja izmantot Latvijas lauksaimnieku saražoto ne tikai kā izejvielu, bet kā pamatu konkurētspējīgiem pārtikas produktiem ar augstāku pievienoto vērtību. Tas ļautu lielāku daļu no pārtikas ražošanā radītās ekonomiskās vērtības saglabāt Latvijā, vienlaikus stiprinot vietējos uzņēmumus, nodarbinātību un pārtikas nodrošinājumu. Latvijas pārtikas pārstrādes nākotnes jautājums nav tikai par to, cik daudz spējam saražot. Tikpat svarīgi ir tas, cik gudri spējam izmantot pašu zemē izaudzēto un saražoto.
Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).