VIDEO: Jelgavas novadā kravas auto šoferis sarīko pakaļdzīšanos un tiek pie astoņiem pārkāpumu procesiem
Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas amatpersonas Jelgavas novadā, Emburgā fiksēja transportlīdzekli “MAN”, kura vadītājs nepakļāvās likumsargu prasībai apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu, savukārt pēc apturēšanas – centās aizbēgt ar kājām. Valsts policijā pret vīrieti uzsākti astoņi administratīvo pārkāpumu procesi.
25. oktobrī ap pulksten 17.30 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas Jelgavas novadā, Emburgā, Draudzības ielā fiksēja smago transportlīdzekli “MAN” sakabē ar puspiekabi, kurai nebija valsts reģistrācijas numura zīmes.
Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt, tāpēc Valsts policijas dienesta automašīnai ieslēgtas bākugunis un speciālie skaņas signāli, pēc kā vairākkārt, izmantojot operatīvā transportlīdzekļa skaļruni, dots rīkojums vadītājam apturēt automašīnu, taču viņš uz to nereaģēja un turpināja kustību pa Draudzības ielu, pa ceļa vidus daļu, tādējādi liedzot policijas darbiniekiem apdzīt transportlīdzekli. Vadītājs iebrauca privātā teritorijā, kur arī turpināja braukšanu, neapstājoties.
Likumsargi pakaļdzīšanās laikā pamanīja blakus esošo ceļu, kā rezultātā radās iespēja apbraukt smago automašīnu. Piebraucot automašīnai no priekšpuses, tās vadītājs apstājās un bez policijas darbinieka uzaicinājuma izkāpa no automašīnas.
Likumsargi ar transportlīdzekļa vadītāju uzsāka sarunu, kuras laikā pieprasīja viņam uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, uz ko vīrietis atbildēja, ka viņam nav līdzi nekas no minētā. Sarunas laikā vadītājam tika pieprasīts stāvēt uz vietas līdz tiks noskaidrota viņa personība, taču vīrietis nepakļāvās policijas darbinieku likumiskajām prasībām un staigāja dažādos virzienos, attālinoties no policijas darbinieka. Policisti vīrieti brīdināja, ka nepakļaušanās gadījumā vīrietis var tikt aizturēts un pretošanās gadījumā var tikt izmantoti speciālie līdzekļi.
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Kādā brīdī, izmantojot situāciju, kad policijas darbinieks devās pēc tālruņa, vīrietis mēģināja aizbēgt ar kājām. To redzot, likumsargi deva rīkojumu apstāties, taču vīrietis to ignorēja un turpināja bēgt, taču persona tika panākta un viņam uzlikti roku dzelži.
Likumsargi veica alkohola pārbaudi vīrieša izelpā un alkohola reibums netika konstatēts. Pārbaudot automašīnas “MAN” sakabē esošo puspiekabi, konstatēts, ka tai nav valsts reģistrācijas numura zīmes, tā nav reģistrēta un tai nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kā arī nav valsts tehniskā apskate.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākti astoņi administratīvo pārkāpumu procesi par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts, par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka pieprasījuma, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāds no transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu).
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Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par bēgšanu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 1200 – 2000 eiro un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.