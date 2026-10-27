Višvanata vadītais uzņēmums noliedz Kalviņa un vēl divu Latvijas zinātnieču saistību ar kompānijas darbību
Kaimanu salās reģistrētā farmācijas kompānija "Zoar Limited" noliedz, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš, akadēmiķe Baiba Rivža un asociētā profesore Ņina Linde būtu strādājuši uzņēmumā, ieņēmuši tajā amatus vai saņēmuši atlīdzību, liecina medijiem izplatīts uzņēmuma paziņojums.
Paziņojumā, ko parakstījis uzņēmuma direktors Kanans Višvanats, norādīts, ka minēto zinātnieku vārdi uzņēmuma tīmekļvietnē publicēti saistībā ar viņu dalību Mākslīgā intelekta centra atklāšanā Rīgā šā gada 12. jūnijā. Uzņēmums skaidro, ka publikācijas mērķis bijis godināt pasākuma viesus, nevis norādīt uz viņu dalību uzņēmuma vadības vai konsultatīvajās institūcijās.
"Zoar Limited" atzīst, ka informācijas izvietojums tīmekļvietnē varējis radīt maldīgu priekšstatu par zinātnieku saistību ar uzņēmumu. Paziņojumā arī pausta gatavība sniegt paskaidrojumus un iesniegt dokumentus kompetentajām iestādēm.
Kalviņa, Rivžas un Lindes vārdi pēdējās nedēļās publiski izskanējuši saistībā ar diskusijām par Latvijas pilsonības piešķiršanu Kanana Višvanata sievai Divjai Višvanatai.
Kā vēstīts, Saeima 15. oktobrī pieņēma likumu par pilsonības piešķiršanu Višvanatai par īpašiem nopelniem, bet 22. oktobrī pieņēma likumu, ar kuru iepriekšējo lēmumu atcēla.
Iepriekš Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sagatavotajā pamatojumā par pilsonības piešķiršanu bija argumentēts, ka Višvanata ir Indijas pilsone ar doktora grādu datorzinātnēs, kuras profesionālā darbība saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, datu zinātni, mākslīgo intelektu un farmācijas pētniecību. Kopš 2019. gada viņas dzīve un profesionālā darbība ir saistīta ar LZA, bet kopš 2024. gada viņa strādā uzņēmumā SIA "Dr. Vishys" par mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju.
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Kā liecina "firmas.lv" informācija, mikrosabiedrība "Dr. Vishys" pieder Kananam Višvanatam, kurš ar LZA gādību ar Saeimas balsojumu tika pie Latvijas pilsonības 2023. gada rudenī un arī tika pieteikts kā farmācijas jomas uzņēmējs un zinātnieks. Pēdējos pāris gadus šis uzņēmums darbojies bez apgrozījuma, bet ar vairāk nekā 200 000 eiro zaudējumiem.
Saeimas komisijas pamatojumā arī bija klāstīts, ka Višvanatas darbība veicinot "mākslīgā intelekta izmantošanu farmācijā, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu un inovatīvu farmācijas produktu izstrādi". Atbalstu Latvijas pilsonības piešķiršanai bija paudusi LZA vadība, saskatot viņas ieguldījumu zinātnes, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībā, kā arī ārvalstu investīciju piesaistē.
Pēc lēmuma pieņemšanas publiskajā telpā izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja parlamentu novērst radušās šaubas un, nepieciešamības gadījumā, pārskatīt pieņemto likumu.
Savukārt pati Višvanata iepriekš noraidījusi pārmetumus, apgalvojot, ka Saeimai iesniegtie dokumenti ir patiesi un pārbaudīti.
Tikmēr prokuratūra sākusi pārbaudi par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai.
Vienlaikus prokuratūrā saņemts partijas "Jaunā vienotība" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Edmunda Jurēvica iesniegums, kurā lūgts izvērtēt pilsonības pieškiršanu arī Višvanatas vīram Kanana Višvanata 2023. gadā. Jurēvica iesniegumu prokuratūra vēl izvērtē un par tālāko virzību informēs tuvākajā laikā.