Pieaugot apkures rēķiniem, palielina mājokļa pabalstu - daļai iedzīvotāju tas būs pieejams pirmoreiz
Lai sniegtu papildu atbalstu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un mazinātu pieaugošo mājokļa uzturēšanas izmaksu ietekmi apkures sezonā, no 1. novembra līdz nākamā gada 30. aprīlim mājokļa pabalsta aprēķināšanā tiks piemēroti paaugstināti koeficienti.
Izmaiņas nozīmē, ka daļa mājsaimniecību turpmāk saņems lielāku mājokļa pabalstu, bet tās ģimenes un iedzīvotāji, kuri līdz šim pabalstam nekvalificējās ienākumu sliekšņa dēļ, tagad varēs pretendēt uz atbalstu rēķinu apmaksā.
Atkarībā no mājsaimniecības sastāva pabalsta aprēķinam noteikti labvēlīgāki nosacījumi. Visaugstākais koeficients – 2,5 līdzšinējo 2,1 vietā – turpmāk tiks piemērots atsevišķi dzīvojošiem senioriem un personām ar invaliditāti. Mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai cilvēki ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam un studējošiem jauniešiem līdz 24 gadu vecumam koeficients celts no 1,7 uz 2.
Savukārt pārējām mājsaimniecībām, kurās ir vismaz viena darbspējīga persona un nav bērnu vai studējošu jauniešu, aprēķina koeficients būs 1,7 iepriekšējo 1,3 vietā. Mājokļa pabalsts iedzīvotājiem pienākas situācijās, kad izdevumi par mājokli ir lielāki par ienākumiem vai arī ienākumi nespēj pilnībā nosegt mājokļa izmaksas.
Lai pieteiktos palīdzībai, vienam no mājsaimniecības pārstāvjiem jāvēršas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē. Iestādē jāiesniedz pieteikums, iztikas līdzekļu deklarācija, visu ģimenes locekļu bankas kontu izraksti par pēdējiem trim mēnešiem, ienākumus apliecinoši dokumenti, kā arī pēdējā mēneša rēķini par mājokli. Pirms lēmuma pieņemšanas sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju – ienākumus, uzkrājumus, kā arī kustamo un nekustamo īpašumu.
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Iestādē īpaši vērš uzmanību, ka tiem iedzīvotājiem, kuriem mājokļa pabalsts (tostarp kurināmā iegādei) jau ir piešķirts, jauns iesniegums nav jāraksta – atbildīgie dienesti pabalsta pārrēķinu atbilstoši jaunajiem koeficientiem veiks automātiski.