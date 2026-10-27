Attēlam ir ilustratīva nozīme.
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Šodien 15:14
Jelgavā autovadītāja ignorē zīmi “Dodiet ceļu” un notriec velosipēdisti
Pirmdienas pievakarē Jelgavā kāda "Volkswagen" automašīnas vadītāja, neievērojot ceļa zīmes prasības, izraisījusi sadursmi ar velobraucēju, kura ar gūtajām traumām nogādāta slimnīcā, vēsta portāls Jelgavniekiem.lv.
Sākotnējā informācija liecina, ka negadījums noticis 26. oktobrī ap plkst. 17.15. Sieviete, vadot "Volkswagen" markas automašīnu pa Pilssalas ielu virzienā no Jelgavas pils, izbraukšanas brīdī uz Lielo ielu nav ievērojusi ceļa zīmes "Dodiet ceļu" prasības.
Noteikumu pārkāpuma dēļ notikusi sadursme ar velosipēdu, kuru vadījusi kāda sieviete. Sadursmē velobraucēja guvusi traumas, un pēc negadījuma viņa nekavējoties nogādāta medicīnas iestādē.
Par notikušo ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija ir sākts administratīvā pārkāpuma process, un likumsargi turpina skaidrot precīzus notikušā apstākļus un iemeslus.