Jelgavniekiem būs iespēja bez maksas atbrīvoties no vecajām riepām, taču ir kāds būtisks nosacījums
Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Zemgales EKO" sadarbībā ar SIA "Corvus Company" novembra sākumā rīkos akciju, kuras laikā jelgavnieki varēs bez maksas nodot nolietotās automašīnu, motociklu un velosipēdu riepas, informēja uzņēmumā.
Akcija norisināsies dalīto atkritumu vākšanas laukumā Ganību ielā 84, un iedzīvotāji to varēs izmantot divas dienas – 6. novembrī no plkst. 8.00 līdz 17.00, kā arī 7. novembrī no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Uzņēmumā atgādina, ka riepas bez maksas varēs nodot tikai fiziskas personas, turklāt būs spēkā stingri noteikumi. Iebraucot laukumā, obligāti būs jāuzrāda transportlīdzekļa tehniskā pase, jo akcija paredzēta tikai tiem auto īpašniekiem vai turētājiem, kuru reģistrētā adrese dokumentā ir Jelgavā.
No vienas automašīnas bez maksas tiks pieņemts viens riepu komplekts jeb četras vieglā spēkrata riepas. Atkritumu apsaimniekotāji vērš uzmanību, ka nododamajām riepām jābūt veselām, nesagrieztām un bez dekoratīvās krāsas vai lakas, kā arī pirms novietošanas laukumā tās obligāti jāatbrīvo no plēves iepakojuma. Ārpus akcijas laika riepu nodošana ir maksas pakalpojums.
Atkritumu apsaimniekotāji uzsver, ka visu veidu riepas ir videi kaitīgi atkritumi, kas dabā sadalās vairāk nekā 100 gadu laikā, ilgstoši izdalot bīstamas vielas. Par riepu izmešanu dabā pārkāpējiem var tikt piemērots naudas sods.
Pareizi nododot riepas, tās nonāk pārstrādē – attīrītos un sadalītos materiālus atkārtoti izmanto sporta un rotaļu laukumu segumiem, ceļu būvē, dažādos celtniecības un skaņas izolācijas risinājumos, kā arī pat dizaina un modes izstrādājumu, piemēram, apavu un somu, ražošanā.