No novembra mainās autobusu kustības saraksti vairākos maršrutos Vidzemē
No šī gada 1. novembra gaidāmas izmaiņas vairākos SIA "VTU Valmiera" apkalpotajos reģionālajos autobusu maršrutos, kuros tiks iekļauta jauna pietura, kā arī mainīti atsevišķu reisu atiešanas laiki, informēja uzņēmumā.
Pasažieru ērtībām vairākos maršrutos turpmāk tiks iekļauta pietura "Vērpes". Tā tiks pievienota maršrutu Saulkrasti–Brankšas–Saulkrasti, Rīga–Pabaži–Saulkrasti, kā arī Madona–Cēsis–Saulkrasti kustības sarakstos. Tāpat pietura "Vērpes" būs iekļauta maršruta Saulkrasti–Pabaži–Dārziņi–Saulkrasti reisā, kas darbdienās un sestdienās plkst. 6.50 atiet no Saulkrastu stacijas.
Izmaiņas skars arī izbraukšanas laikus. Maršrutā Limbaži–Tūja–Saulkrasti darbdienās vairs netiks izpildīts reiss plkst. 5.10. Tā vietā atklāts jauns reiss, kas no Limbažu autoostas izbrauks nedaudz vēlāk – plkst. 5.20.
Savukārt maršrutā Rīga–Ainaži rīta reiss, kas atiet no Ainažiem un kursē katru dienu, turpmāk izbrauks piecas minūtes agrāk – plkst. 6.00, taču galamērķī ieradīsies nemainīgā laikā. Tāpat šajā maršrutā slēgts ikdienas reiss plkst. 17.40 no Rīgas starptautiskās autoostas, bet tā vietā atklāts reiss ar atiešanas laiku plkst. 17.35.
Uzņēmums aicina pasažierus pirms plānotajiem braucieniem sekot līdzi aktuālajai informācijai un pārbaudīt atjaunotos autobusu kustības sarakstus.