Trešdien laikapstākļi būtiski nemainīsies.
Sabiedrība
Šodien 14:35
Trešdien Latvijā uzspīdēs saule, vietām gaidāma arī migla
Oktobra pēdējā trešdiena Latvijā nenesīs būtiskas izmaiņas laikapstākļos, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, vien dažviet Kurzemes piekrastē no pēcpusdienas iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta vietām valstī būs migla.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra nakts gaitā pazemināsies līdz +1..+7 grādiem, savukārt dienas vidū gaidāmi +7..+12 grādi.
Rīgā trešdien nav gaidāmi nokrišņi, mākoņi daļēji klās debesis. No rīta iespējama migla. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +5 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem.