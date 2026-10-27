Noslēpumaini piedzīvojumi, darbnīcas un lampiņu brauciens: Saulkrasti pošas Halovīnam
Rudens tumšajos vakaros Saulkrastu novada iedzīvotāji un viesi aicināti baudīt Halovīna noskaņu, piedaloties daudzveidīgās radošās un noslēpumainās aktivitātēs visā novadā, informēja pašvaldībā.
Tematiskie pasākumi norisināsies visas nedēļas garumā. Katru dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00 Zvejniekciema jauniešu telpās, Atpūtas ielā 1B, notiek radošās nodarbības, kurās ikviens interesents var izveidot savu Halovīna masku.
Trešdien, 30. oktobrī, svētku atmosfēra valdīs Saulkrastu Jauniešu mājā Raiņa ielā 7, kur no plkst. 12.00 līdz 18.00 darbosies fotostūrītis un būs pieejamas citas noslēpumainas Halovīna aktivitātes. Savukārt drosmīgākie trešdienas vakarā plkst. 19.00 aicināti piedalīties nakts trasē "Baltā trase". Tā sāksies Jauniešu mājā un vedīs cauri mežam līdz pat jūrai. Lai piedalītos šajā piedzīvojumā, komandām ir obligāti jāpiesakās iepriekš.
Pašā Halovīna dienā, 31. oktobrī, no plkst. 13.00 līdz 16.00 mākslas studijā "Saulkrasti Frida", Lazdu ielā 22, norisināsies pasākums "Laiks ar leģendām". Tajā caur grāmatām un fotogrāfijām varēs izzināt tādus vēsturiskus tēlus kā Frīda Kalo un imperatore Sisī.
Svētku programmu ceturtdienas vakarā plkst. 18.00 noslēgs Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta kluba organizētais "Lampiņu brauciens", kas izgaismos Aģes promenādi.