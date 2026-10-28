Atjaunota viena no Vidzemes piekrastes pērlēm - iecienītā Saulkrastu Baltā kāpa kļuvusi vēl pievilcīgāka
Vienā no Saulkrastu novada iecienītākajiem dabas objektiem – Baltajā kāpā – noslēgušies infrastruktūras atjaunošanas darbi, kuru laikā pilnībā pārbūvētas kāpnes, skatu platformas un rekonstruēta lapene, informēja pašvaldībā.
Lai apmeklētājiem nodrošinātu drošāku un ērtāku pārvietošanos, darbi objektā tika sākti šī gada augustā. To laikā atjaunots 140 kvadrātmetrus plašais kāpņu posms no stāvlaukuma līdz lapenei, 50 kvadrātmetrus lielā skatu platforma pie tās, kā arī 60 kvadrātmetrus plašā platforma starp lapeni un bērnu rotaļu laukumu. Līdztekus veikta arī pašas lapenes rekonstrukcija.
Iepriekšējais kāpņu kapitālais remonts veikts pirms aptuveni 15 gadiem, tādēļ infrastruktūras atjaunošana bija vitāli nepieciešama apmeklētāju drošībai un objekta tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Būvdarbus veica iepirkuma procedūrā izraudzītais uzņēmums SIA "Dekolat", kopējai līgumcenai sasniedzot 41 689 eiro. Baltā kāpa ir viens no populārākajiem apskates objektiem Vidzemes piekrastē un atrodas Inčupes labajā krastā pie tās ietekas jūrā. No 18 metrus augstās kāpas paveras gleznains skats uz Rīgas jūras līci, un tā ir daļa no aptuveni četrus kilometrus garās Saulrieta takas, kas ved līdz pat Saulkrastu centram.
Pateicoties gleznainajai ainavai un jūras tuvumam, Baltās kāpas skatu platforma ir kļuvusi arī par vienu no populārākajām brīvdabas laulību ceremoniju vietām novadā. Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija liecina, ka vismaz 40% no visām pieteiktajām brīvdabas laulību ceremonijām pāri izvēlas organizēt tieši šajā dabas ieskautajā vietā.