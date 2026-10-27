Smiltenes novadā aizdomās par vairāku ēku dedzināšanu aizturēts piedzēries pusaudzis
Smiltenes novada Grundzāles pagastā aizvadītajā nedēļas nogalē divos ugunsgrēkos nodega šķūnis, garāža un siltumnīca. Policija aizturējusi 2010. gadā dzimušu jaunieti, kurš, iespējams, ugunsgrēkus izraisījis tīši un kuram konstatētas 2,12 promiles alkohola reibuma. Par notikušo sākts kriminālprocess, un izmeklēšana turpinās.
2026. gada 25. oktobrī ap pulksten 2.48 Valsts policija saņēma informāciju par ugunsgrēku Smiltenes novada Grundzāles pagastā, kur dega šķūnis, garāža un siltumnīca. Ugunsgrēka platība bija 80 kvadrātmetru.
Veicot izmeklēšanas darbības, Valsts policija noskaidroja, ka ugunsgrēks, iespējams, izraisīts tīši. Tāpat policija noskaidroja, ka tā pati persona, iespējams, izraisījusi ugunsgrēku arī dienu iepriekš — 24. oktobrī ap pulksten 21.44, kad Grundzāles pagastā pilnībā nodega 40 kvadrātmetru liels šķūnis.
Saistībā ar notikušo Valsts policija aizturējusi 2010. gadā dzimušu jaunieti, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Noskaidrots, ka noziedzīgie nodarījumi, iespējams, izdarīti alkohola reibumā. Jaunietim konstatētas 2,12 promiles alkohola reibuma.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta par mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus notikumu apstākļus un nodarīto zaudējumu apmēru.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.