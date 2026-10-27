Carnikavā beidzot sāk būvēt ilgi gaidīto skeitparku - to varētu pabeigt jau šogad
Šonedēļ Carnikavā ir sākti ilgi gaidītā skeitparka būvdarbi, lai jau nākamā gada pavasarī jauno aktīvās atpūtas vietu varētu atvērt apmeklētājiem, informēja pašvaldībā.
Skeitparks atradīsies īpašumā "Mazie Taimiņi" Stacijas ielā. Būvdarbu laikā objektā paredzēts izbūvēt betona segumu un dažādas skeitparka konstrukcijas. Tāpat tiks ierīkoti apgaismojuma stabi, gaismekļi un kabeļu tīkli, kā arī izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma. Projekts paredz arī piegulošās teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.
Līgums par monolīta dzelzsbetona skeitparka izbūvi noslēgts ar SIA "City Playgrounds". Kopējās apstiprinātās projekta izmaksas ir 266 064,61 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir pieci mēneši. Kā norāda pašvaldībā, labvēlīgu laikapstākļu gadījumā un bez nepieciešamības ņemt tehnoloģisko pārtraukumu būvdarbus varētu noslēgt jau līdz šī gada beigām. Tādā gadījumā objekta nodošana ekspluatācijā notiks nākamā gada sākumā.