Ādažos sākti vērienīgi būvdarbi: kas jāzina autovadītājiem un iedzīvotājiem?
Ādažu novada pašvaldība sākusi Krastupes ielas pārbūvi un jauna rotācijas apļa izbūvi Podnieku, Krastupes un Veldres ielas krustojumā, informēja pašvaldībā.
Būvdarbus objektā veic SIA "Vianova", un projekta mērķis ir uzlabot novada ceļu kvalitāti, satiksmes drošību un mobilitāti, nodrošinot ērtāku pārvietošanos autovadītājiem un gājējiem.
Pirmdien, 26. oktobrī, sākti būvdarbi rotācijas apļa izbūves zonā. Lai šajā laikā autovadītāji varētu droši pārvietoties visos virzienos, ir izveidotas speciālas pagaidu braukšanas joslas. Pasažieru drošībai esošās autobusu pieturvietas Podnieku ielā uz laiku ir pārvietotas ārpus aktīvās būvdarbu zonas.
Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, būvniecības teritorijā – pretī iebrauktuvei Ūbeļu ielā – tiek ierīkots jauns pagaidu stāvlaukums. Pašvaldība brīdina, ka pēc stāvlaukuma pabeigšanas automašīnu novietošana pašā Krastupes ielā tiks ierobežota, tāpēc autovadītāji aicināti spēkratus novietot citās atļautās vietās.
Pašreizējā būvdarbu posmā gājēju ietves un ceļi netiek skarti, tomēr darbu gaitā satiksmes organizācija vēl var mainīties. Tuvākajā laikā pašvaldība plāno publicēt detalizētu transporta kustības shēmu. Līdz tam iedzīvotāji un autovadītāji aicināti būt saprotoši un ekot ceļa zīmēm un norādēm būvdarbu teritorijā.