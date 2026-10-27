Kulbergs potenciālajiem koalīcijas partneriem piedāvās jaunu valdības darba modeli
Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) norādījis, ka gaidāmajās sarunās ar potenciālajiem valdības partneriem piedāvās īsu pārmaiņu plānu un jaunu valdības darba modeli.
Kulbergs žurnālistiem norādīja, ka gaidāmās tikšanās būs pirmais oficiālais sarunu raunds ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Trešdien, 28. oktobrī, paredzēta tikšanās ar Nacionālo apvienību (NA) un "Jauno vienotību", piektdien, 30. oktobrī, ar "Progresīvajiem", bet pirmdien, 2. novembrī, ar partiju "Latvija pirmajā vietā".
Pēc politiķa teiktā, sarunās viņš prezentēs pārmaiņu plānu, kas fokusēts uz valsts finanšu sakārtošanu, ekonomikas attīstību, drošības stiprināšanu un pārmaiņām valsts pārvaldē. Vienlaikus no potenciālajiem partneriem viņš sagaida arī priekšlikumus un idejas nepieciešamajām reformām.
Kulbergs uzsvēra, ka iecerētā valdības deklarācija būs īsa un koncentrēta uz svarīgākajiem darbiem. Tāpat viņš plāno piedāvāt atsevišķu dokumentu Saeimai, kurā tiktu definēti parlamenta līmenī īstenojamie pārmaiņu pasākumi. Pēc politiķa domām, valsts pārmaiņas nevar īstenot tikai Ministru kabineta līmenī, jo daļa nepieciešamo lēmumu pieņemama tieši parlamentā.
Vēl viena iecere paredz ieviest ministru misijas vēstules, nosakot katram ministram konkrētus sasniedzamos uzdevumus un prioritātes. Kulbergs skaidroja, ka šāds princips aizgūts no Eiropas Komisijas prakses.
Politiķis norādīja, ka pirmdien ar pārmaiņu plāna galvenajām iecerēm iepazīstinājis Apvienotā saraksta (AS) deputātus un guvis viņu atbalstu. Viņš uzsvēra, ka pirms valdības izveides vēlas panākt pēc iespējas plašāku izpratni par plānotajām pārmaiņām gan koalīcijas partneru, gan citu Saeimas deputātu vidū.
Savukārt NA pirms gaidāmajām sarunām paziņojusi, ka valdības veidošanas procesā uzstās uz drošības stiprināšanu, demogrāfijas veicināšanu un Latvijas kā nacionālas valsts identitātes saglabāšanu. Kā norāda NA valdes priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, partijai būtiskas prioritātes ir arī ģimeņu atbalsts un valsts pārvaldes efektivizēšana.
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Jau ziņots, ka pēc tikšanās ar jaunievēlētajiem AS deputātiem Kulbergs sācis gatavoties oficiālām sarunām ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Premjera amata kandidāts iepriekš uzsvēris, ka valdības veidošanas sarunās prioritāte būs vienošanās par sadarbības principiem, pārmaiņu īstenošanu un atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem.