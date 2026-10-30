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Sabiedrība

VIDEO: “Sieviete ir sieviete, kad viņa beidz darbu parlamentā...” Aija Strautmane par politiķu uzvedību mūslaikos

Sandris Metuzāls

Jauns.lv

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Šīs nedēļas Jauns.lv raidījumā “Jauns jautājums” pievērsīsimies politiķu uzvedībai, kultūrai un etiķetei.

VIDEO: “Sieviete ir sieviete, kad viņa beidz darbu...

Elementāras pieklājības normas ir jāzina un jāievēro ikvienam sabiedrības loceklim, taču no tiem cilvēkiem, kuri mūs pārstāv augstākajā līmenī un reprezentē valsti, parasti tiek gaidīts vairāk.

Viņiem jau jāprot orientēties lietišķās etiķetes smalkumos, lai neizgāztos kādā starptautiskā forumā vai oficiālās vakariņās.

Cik zinoši mūsu politiķi un augstākās amatpersonas ir etiķetes jomā un kur šīs zināšanas vispār var iegūt? Par to parunāsim ar lietišķas etiķetes speciālisti Aiju Strautmani.

Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!

Tēmas

Aija StrautmaneJauns jautājumsSaeima14. Saeima15. Saeimas vēlēšanasMinistru kabinetsDonalds TrampsASV

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