Sabiedrība
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VIDEO: “Sieviete ir sieviete, kad viņa beidz darbu parlamentā...” Aija Strautmane par politiķu uzvedību mūslaikos
Šīs nedēļas Jauns.lv raidījumā “Jauns jautājums” pievērsīsimies politiķu uzvedībai, kultūrai un etiķetei.
Elementāras pieklājības normas ir jāzina un jāievēro ikvienam sabiedrības loceklim, taču no tiem cilvēkiem, kuri mūs pārstāv augstākajā līmenī un reprezentē valsti, parasti tiek gaidīts vairāk.
Viņiem jau jāprot orientēties lietišķās etiķetes smalkumos, lai neizgāztos kādā starptautiskā forumā vai oficiālās vakariņās.
Cik zinoši mūsu politiķi un augstākās amatpersonas ir etiķetes jomā un kur šīs zināšanas vispār var iegūt? Par to parunāsim ar lietišķas etiķetes speciālisti Aiju Strautmani.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!