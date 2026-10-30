Mums tika solīta vieglāka dzīve - cik daudz ir izdarīts, lai mazinātu birokrātisku “ņemšanos” ikdienā?
Mazāk iesniegumu, īsākas atbildes gaidīšanas, vienkāršāka būvniecība un informācija, kuru valsts neprasa atkārtoti. Šādas pārmaiņas bija paredzētas 21 prioritārā pasākuma plānā, ko birokrātijas mazināšanas rīcības grupa iesniedza valdībai 2025. gada aprīlī.
Vairākumam pasākumu termiņš bija līdz tā paša gada beigām. Tagad var pārbaudīt, kas no iecerētā ir nonācis līdz cilvēku ikdienai.
Izziņa, kuru uzņēmums vairs nesūta
Viens no skaidrāk izmērāmajiem piemēriem ir statistikas pārskati. Sākotnējā plānā bija paredzēts īstenot principu, ka valsts iestādes informāciju pieprasa tikai vienu reizi un pēc tam apmainās ar to savā starpā. Kā konkrēts uzdevums bija minēta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datu izmantošana, lai uzņēmējiem nebūtu atsevišķi jāiesniedz daļa statistikas pārskatu.
Valsts kanceleja 2025. gada jūlijā ziņoja, ka datu apmaiņas uzlabojumu dēļ teju 4000 uzņēmumu vairs nav jāiesniedz CSP ceturkšņa pārskats par apgrozījumu. Pēc tās sniegtā aprēķina, kopējais iesniedzamo pārskatu skaits samazinājies par 42 tūkstošiem gadā.
Tomēr plānā ierakstītais princips bija plašāks par šo vienu rezultātu. Tajā bija paredzēts veidot kopīgu informācijas pieprasījuma risinājumu un iesaistīt datu apmaiņā arī citas iestādes.
Līdzīgs jautājums rodas citās dzīves situācijās. Piemēram, ja iestāde zina cilvēka deklarēto adresi, uzņēmuma reģistrācijas datus vai ārsta ievadīto informāciju, kāpēc tā vēlreiz prasa tos ierakstīt veidlapā vai pievienot dokumentu? Elektroniska veidlapa pati par sevi vēl nesamazina darbu, ja tajā joprojām jāpārraksta valstij zināmas ziņas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pacients vairs nav dokumentu kurjers
Plānā bija iekļauta arī informācijas aprites uzlabošana invaliditātes ekspertīzē. Iecere paredzēja, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) ārsti varēs piekļūt vajadzīgajai informācijai e-veselībā. Mērķis bija samazināt gadījumus, kad ārstniecības iestāžu rīcībā esošie dokumenti līdz komisijai jānogādā ar pacienta starpniecību.
Rezultātā, kā ziņo Valsts kanceleja, VDEĀVK ir nodrošināta piekļuve e-veselībā esošajiem pacientu datiem. Tas nozīmē, ka komisijas ārstiem ir pieejama būtiska informācija par pacientu veselības stāvokli – ārstu slēdzieni, laboratorisko izmeklējumu rezultāti u.c. – tieši e-veselības sistēmā. Līdz ar to ārstiem, kas izsniedz pacientam nosūtījumu uz VDEĀVK, vairs nav jāpievieno e-veselībā esošie medicīniskie dokumenti, tādējādi samazinot administratīvo slogu gan ārstiem, gan pacientiem.
Tā ir konkrēta procesu maiņa: informāciju komisija var iegūt sistēmā, kurā tā jau ievadīta. Viens no informācijas pārsūtīšanas posmiem ir pārcelts no pacienta uz iestāžu sistēmām.
Atbilde uz iesniegumu: likums mainījies
Iestādes atbildes gaidīšana skar gandrīz ikvienu, kurš mēģinājis atrisināt jautājumu ar valsti vai pašvaldību. Birokrātijas mazināšanas plānā bija paredzēts saīsināt iesniegumu izskatīšanu un vienkāršot atbilžu saturu. Doma bija panākt, lai iestāde ātrāk atbildētu pēc būtības, nevis patērētu laiku garas vēstules sagatavošanai. Šim pasākumam sākotnējā plānā bija noteikts 2025. gada 30. jūnija termiņš.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rezultātā likuma grozījumi stājās spēkā 2026. gada 1. martā. Tagad Iesniegumu likums paredz, ka atbilde pēc būtības jāsniedz saprātīgā termiņā, bet parasti ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā. Likumā vienlaikus saglabāta iespēja atbildēt mēneša laikā, ja vajadzīga papildu informācija, sadarbība ar citām iestādēm vai liela apjoma informācijas analīze.
Grozījumi ļauj iestādei ar iesniedzēja piekrišanu atbildēt arī mutvārdos vai citā formā. Savukārt iesniegumu, kura saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde var pieņemt zināšanai. Tas dod iespēju vienkāršāk risināt jautājumus, kuriem nav nepieciešama gara oficiāla vēstule, taču nozīme ir iesnieguma saturam un cilvēka piekrišanai izvēlētajam atbildes veidam.
Bet ir viena nianse. Ja iesniegums nonācis nepareizajā iestādē, likums paredz iespēju to piecu darbdienu laikā pārsūtīt kompetentajai iestādei, informējot iesniedzēju. Šādā gadījumā atbildes termiņu skaita no dienas, kad pārsūtīto iesniegumu saņēmusi kompetentā iestāde. Cilvēkam tas nozīmē, ka starp iesnieguma nosūtīšanu un atbildi var paiet ilgāks laiks, nekā liek domāt vien desmit darbdienu noteikums.
Viena no izplatītākajām iedzīvotāju sūdzībām saziņā ar valsts vai pašvaldību iestādēm vienmēr bija tas, ka, viņuprāt, nav sniegta atbilde pēc būtības. Tagad, saņemot iedzīvotāja iesniegumu, iestādei ir pienākums iepazīties ar tā saturu, noskaidrot, ko cilvēks vēlas, un sniegt atbildi pēc būtības. Tas ir svarīgs solis birokrātijas mazināšanai, bet tikai laiks rādīs, vai ierēdņi šo prasību pilda atbildīgi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Darba meklētājam – viens statuss
Sākotnējais plāns paredzēja atteikties no atsevišķa darba meklētāja statusa Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), piešķirot cilvēkiem vienotu bezdarbnieka statusu. Divi statusi radīja papildu administrēšanu un varēja mulsināt cilvēkus, kuri vērsās aģentūrā pēc palīdzības. Īpaši būtiska atšķirība bija tiem, kuri vēlējās saņemt bezdarbnieka pabalstu: pieteikšanās darba meklētāja statusam šādas tiesības nedeva.
No 2026. gada 1. aprīļa NVA vairs nepiešķir atsevišķu darba meklētāja statusu. Aģentūras CV un vakanču portālā iespējams pieteikties bezdarbnieka statusam, savukārt cilvēki, kuri neatbilst tā nosacījumiem, noteiktus NVA atbalsta pakalpojumus var saņemt arī bez darba meklētāja statusa.
Taču statusu skaita samazināšana nenozīmē, ka mainījušies visi pabalsta piešķiršanas nosacījumi. Ja cilvēks vēlas bezdarbnieka pabalstu, viņam joprojām jāpiesakās bezdarbnieka statusam un jāatbilst likuma prasībām.
Būvniecība: mazāk dokumentu mazām iecerēm
Būvniecība sākotnējā 21 pasākuma plānā bija pārstāvēta vairākas reizes. Tajā bija paredzēts vienkāršot mazu ēku būvniecību, daļai privātmāju piemērot paskaidrojuma raksta procesu un atvieglot energoefektivitātes uzlabošanas darbus. Šie priekšlikumi bija konkrēti: mainīt procedūru, kas vajadzīga noteikta veida būvdarbiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2026. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ēku būvnoteikumos. Ekonomikas ministrija skaidro, ka vairumā gadījumu līdz 25 kvadrātmetriem lielas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai vairs nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija. Citiem darbiem procedūra ir vienkāršota: noteiktos gadījumos pietiek ar paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu.
Salīdzinot sākotnējo plānu ar pieņemto regulējumu, redzams arī, kā iecere mainījusies izstrādes gaitā. Plānā vienkāršotais paskaidrojuma raksta process bija minēts viena dzīvokļa mājām, kuru iekštelpu platība nepārsniedz 150 kvadrātmetrus. Bet Ekonomikas ministrija par spēkā stājušos kārtību norāda citu robežu – noteiktām otrās grupas viena dzīvokļa mājām ar kopējo platību līdz 200 kvadrātmetriem.
Piemērojamā kārtība ir atkarīga no ēkas veida, paredzētajiem darbiem un atrašanās vietas. Piemēram, Ekonomikas ministrijas skaidrojumā atsevišķi minēta būvniecība valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās. Pirms konkrētu darbu sākšanas īpašniekam jāpārbauda, kura no procedūrām attiecas tieši uz viņa ieceri.
Sākotnējā projekta apspriešanā Ekonomikas ministrija lēsa, ka procedūras maiņa dažādu veidu būvniecības iecerēm varētu saīsināt procesu par 20 vai 32 darbdienām. Tie bija plānoto grozījumu ietekmes aprēķini, nevis pēc ieviešanas izmērīts vidējais laika ietaupījums katram būvētājam. Faktisko ilgumu ietekmēs arī konkrētās ieceres sagatavošana un apstākļi, kuri nav atrisināmi tikai ar veidlapas nomaiņu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ar būvniecību saistīta arī cita, plašāka pārmaiņa: no 2026. gada janvāra ieviests vienotais būves reģistrācijas process. Tas paredz, ka informācija no Būvniecības informācijas sistēmas tālāk nonāk kadastrā un Zemesgrāmatā vienota digitāla procesa ietvaros. Šis risinājums nav vienkārši vēl viens nosaukums mazo ēku būvniecības grozījumiem, tomēr tas risina to pašu problēmu – vienas ieceres dēļ cilvēkam jāveic darbības vairākās iestādēs.
Ekonomikas ministrija publicējusi arī pirmos šī procesa darbības skaitļus. No 2026. gada 6. janvāra līdz jūlija sākumam 8254 būvniecības ieceres atbilda vienotā procesa nosacījumiem; 1976 bija sasniegušas būvniecības pabeigšanas iesnieguma posmu, bet 192 bija noslēgušās ar reģistrāciju kadastrā un Zemesgrāmatā. No pabeigšanas iesnieguma līdz reģistrācijai process vidēji ilga 37 dienas, taču atsevišķos gadījumos – no piecām līdz 141 dienai. Skaitļi rāda, ka sistēma tiek lietota, un vienlaikus atgādina: vienota digitāla kārtība vēl negarantē vienādu ātrumu katrai lietai.
Mājas atjaunošanai vairs nav jādibina biedrība
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanā birokrātisks šķērslis var rasties vēl pirms būvdarbu plānošanas – brīdī, kad jānoskaidro, kurš juridiski rīkosies dzīvokļu īpašnieku vārdā un varēs saņemt aizdevumu. Sākotnējā plānā tādēļ bija iekļauta dzīvokļu īpašnieku kopības juridiska identificēšana, lai tā varētu piedalīties finansējuma saņemšanā.
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā stājās spēkā 2026. gada 5. janvārī. Dzīvokļu īpašnieku kopība tagad var saņemt kredītiestādes aizdevumu mājas atjaunošanai savā vārdā. Šim nolūkam īpašniekiem vairs nav obligāti jādibina atsevišķa biedrība.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Bet kopībām noteiktos gadījumos jāatklāj informācija par patiesajiem labuma guvējiem. Uzņēmumu reģistrs skaidro, ka daudzās mājās var piemērot prezumpciju par pārvaldnieku un attiecīgās ziņas nav atkārtoti jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Citos gadījumos informācija ir jāiesniedz, īpaši pirms darījuma attiecību sākšanas. Reformas ieguvums tādēļ ir precīzi nosaucams – iespēja kopībai pašai būt aizņēmējai bez biedrības dibināšanas; visas ar aizdevumu saistītās formalitātes ar to nav atceltas.
Pabalsts bez iesnieguma vēl nav vispārēja kārtība
Viens no iedzīvotājiem saprotamākajiem plāna solījumiem bija iespēja valsts portālā reģistrēt savu norēķinu kontu, lai daļu pabalstu varētu izmaksāt bez atsevišķa iesnieguma. Sākotnējā dokumentā kā piemērs minēts slimības pabalsts: ja valstij jau ir dati par tiesībām uz maksājumu un zināms konts, cilvēkam nevajadzētu rakstīt iesniegumu tikai konta paziņošanai.
Bet, pārbaudot pašreiz publicēto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) slimības pabalsta saņemšanas kārtību, redzams, ka iesniegums joprojām ir vajadzīgs. Aģentūra norāda: pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā un tā saņemšanai jāaizpilda iesniegums. To var iesniegt portālā Latvija.gov.lv, elektroniski, klātienē vai pa pastu.
Lai gan darbnespējas lapas (gan A, gan B) ārsti noslēdz elektroniski e-veselības sistēmā un informācija automātiski nonāk VSAA, pabalsta izmaksa nenotiek automātiski. Tas ir jādara tādēļ, ka personai ir jāapliecina, ka slimības laikā nav gūti ienākumi, kā arī jānorāda savs bankas konta numurs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Elektroniskā kvīts — vēl nedarbojas, kā vajadzētu
Plānā bija iekļauta e-kvīšu nosūtīšana VID, lai ārstniecības izdevumu dati parādītos gada ienākumu deklarācijā. Šādam risinājumam ir skaidrs praktisks ieguvums: pacientam nav pašam jāpārraksta maksājuma dati, ja ārstniecības iestāde tos jau elektroniski nodevusi VID.
Interesanti, ka VID jau 2020. gadā ziņoja, ka e-kvīšu dati tiek automātiski ielasīti gada ienākumu deklarācijā. Bet tas vēl joprojām nedarbojas pilnā apjomā.
VID 2026. gada skaidrojums rāda robežas, kuras pacientam ir svarīgi zināt. Ārstniecības iestādei vajadzīga pacienta rakstiska piekrišana e-kvīts datu nodošanai VID. Cilvēks savā deklarācijā automātiski redz savas e-kvītis, bet ģimenes locekļu dokumenti jāpievieno pašam. Turklāt dati no ārstniecības iestādēm VID nonāk reizi ceturksnī, tāpēc maksājums deklarācijas sagatavošanas sistēmā parasti neparādās uzreiz pēc vizītes.
Turklāt ne visas klīnikas un mazās ārstu prakses izmanto grāmatvedības vai klientu vadības sistēmas, kas ir integrētas ar VID e-kvīšu funkcionalitāti. Sistēmas pielāgošana vai jaunas programmatūras ieviešana iestādei prasa papildu finansiālos un tehniskos resursus. Lai gan iestāžu skaits, kas automātiski nodod informāciju VID, katru gadu pieaug, pāreja no parastajiem kases aparātiem un papīra čekiem uz e-kvītīm valstī joprojām notiek pakāpeniski un nav noteikta kā obligāts stingrs pienākums visiem.
Kāpēc pacientam ir klātienē rakstiski jāapliecina sava piekrišana datu nodošanai? Kā skaidro VID, saskaņā ar datu aizsardzības regulu, medicīniska rakstura finanšu dati ir sensitīva informācija. Līdz ar to, ja pacients nav parakstījis šādu piekrišanu (vai iestāde nav piedāvājusi to izdarīt reģistratūrā), dati uz VID EDS netiks nosūtīti, pat ja iestāde tehniski šādu iespēju atbalsta.