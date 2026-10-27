Negadījumā cietis automašīnas vadītājs, kurš šobrīd nogādāts medicīnas iestādē.
Novadu ziņas
Šodien 12:41
Jelgavas novadā apgāzies kūdras vedējs - cietis šoferis un satiksme bloķēta abos virzienos
Otrdien pirms pusdienlaika uz Jelgavas novada autoceļa Kalnciems-Kūdra ir apgāzies kūdras vedējs.
Negadījumā ir cietis automašīnas vadītājs, kurš šobrīd nogādāts medicīnas iestādē. Operatīvie dienesti turpina strādāt notikuma vietā. Kā ziņo Latvijas Valsts ceļi, satiksme ir bloķēta abos virzienos.
⛔️‼️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Kalnciems - Kūdra (P101, 1. km, Jelgavas novads), satiksme pilnībā bloķēta. Informē @Valsts_policija https://t.co/3f7wmB7BGB— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 27, 2026