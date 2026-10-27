Jelgavas novadā apgāzies kūdras vedējs - cietis šoferis un satiksme bloķēta abos virzienos
Foto: Valsts policija
Negadījumā cietis automašīnas vadītājs, kurš šobrīd nogādāts medicīnas iestādē.
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Jelgavas novadā apgāzies kūdras vedējs - cietis šoferis un satiksme bloķēta abos virzienos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdien pirms pusdienlaika uz Jelgavas novada autoceļa Kalnciems-Kūdra ir apgāzies kūdras vedējs.

Jelgavas novadā apgāzies kūdras vedējs - cietis šo...

Negadījumā ir cietis automašīnas vadītājs, kurš šobrīd nogādāts medicīnas iestādē. Operatīvie dienesti turpina strādāt notikuma vietā. Kā ziņo Latvijas Valsts ceļi, satiksme ir bloķēta abos virzienos.

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