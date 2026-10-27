Latvijas Dialogi sākas ar vērienu: pieteikti 173 Dialoga apļi 32 pašvaldībās
Kas cilvēkiem Latvijā šobrīd sniedz drošības un piederības sajūtu? Kas palīdz uzticēties citiem un satur mūs kopā, pat ja domājam atšķirīgi? Par šiem un citiem jautājumiem no 26. oktobra līdz 10. novembrim cilvēki sarunāsies visā Latvijā, aizsākot jaunu ikgadēju tradīciju – Latvijas Dialogus. Šogad pieteikti 173 Dialoga apļi 32 Latvijas pašvaldībās. Sarunas notiks arī tiešsaistē, savukārt ārpus Latvijas Dialoga apļus rīkos tautieši Gruzijā un pat Azoru salās. Visus Dialoga apļus vienos kopīga tēma - “Kas mūs spēcina un (sa)tur kopā?”.
“Latvijā ir daudz skaistu kopā sanākšanas tradīciju. Kāpēc lai par vienu no tām nekļūtu arī sarunāšanās par mums svarīgo? Īpašs prieks, ka šo tradīciju jau pirmajā gadā palīdz veidot tik daudz cilvēku, kuri pēc savas iniciatīvas rīko Dialoga apļus skolās, darbavietās, kopienās un draugu lokā. Dialoga īpašā vērtība ir iespēja labāk saprast cilvēkus, kuru pieredze un skatījums atšķiras no mūsējā. Šāda sapratne ir pamats savstarpējai uzticībai un spējai sadarboties, pat ja ne visā esam vienisprātis. Ceram, ka Latvijas Dialogi kļūs par ikgadēju satikšanās brīdi, kurā šādām sarunām apzināti atvēlam laiku,” saka Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS direktore Ieva Morica.
Laikā, kad arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta sabiedrības noturībai, Latvijas Dialogi aicina paraudzīties arī uz tās cilvēcisko pusi – savstarpējo uzticēšanos, piederības sajūtu un attiecībām, kas palīdz cilvēkiem turēties kopā.
Latvijas Dialogu rīkošanā iesaistījušās 65 privātpersonas un 79 organizācijas. Īpaši aktīvas ir biedrības, nodibinājumi un kopienas, kas kopā rīkos 45 Dialoga apļus. Iesaistījušās arī skolas, augstskolas, uzņēmumi, pašvaldības, bibliotēkas un valsts pārvaldes iestādes. Visvairāk Dialoga apļu pieteikts Rīgā – 68, Cēsu novadā – 11, bet Rēzeknē – 10. Taču sarunas notiks arī mazākās vietās, piemēram, Bārtā, Liezērē, Matkulē, Salnavā un Ugālē. Dialoga apļus rīkos gan cilvēki pēc savas iniciatīvas, gan tādas organizācijas un uzņēmumi kā Riga TechGirls, Swedbank, biedrība “Tēvi”, “Hospiss LV”, “Tavi draugi” un kustība “Laiks lasīt”.
Latvijas Dialogi sākas ar vērienu: pieteikti 173 Dialoga apļi 32 pašvaldībās
Latvijas Dialogos aicināts piedalīties ikviens interesents. No 173 pieteiktajiem Dialoga apļiem 56 ir atvērti publiskai dalībai. Atvērtie apļi notiks gan klātienē dažādās Latvijas vietās, gan tiešsaistē, savukārt pārējie apļi organizēti konkrētiem kolektīviem, organizācijām vai kopienām.
Pieteikšanās atvērtajiem Dialoga apļiem jau ir sākusies. Visi publiski pieejamie apļi apkopoti Latvijas Dialogu mājaslapā latvijasdialogi.lv, kur interaktīvajā kartē iespējams atrast sev piemērotu Dialoga apli, iepazīties ar tā norises vietu un laiku, kā arī pieteikties dalībai. Dalība ir bez maksas, un, tā kā Latvijas Dialogi norisināsies tikai līdz 10. novembrim un vietu skaits katrā aplī ir ierobežots, pieteikšanos nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi. Lai piedalītos Dialoga aplī, nav nepieciešamas īpašas zināšanas vai iepriekšēja sagatavošanās. Sarunāties aicināti cilvēki ar dažādu pieredzi un uzskatiem, jo ikviena pieredze ir vienlīdz nozīmīga. Svarīgākais ir gatavība dalīties savā pieredzē un ieklausīties citos.
Dialoga aplī 6–10 cilvēki satiekas uz 60–90 minūšu sarunu par kopīgu tēmu. Katram ir iespēja pastāstīt par savu pieredzi, uzklausīt citus un paraudzīties uz jautājumiem no cita skatupunkta. Sarunu vada īpaši sagatavots sarunvedis, kurš rūpējas, lai ikvienam būtu iespēja izteikties. Te nav jāpierāda sava taisnība vai jānonāk pie kopīga secinājuma – dialoga mērķis ir labāk saprast citam citu, nevis pārliecināt.
Katrā Dialoga aplī izskanējušās domas un atziņas tiks anonīmi pierakstītas un pēc Latvijas Dialogiem apkopotas vienotā ziņojumā. Tas palīdzēs labāk saprast, kas cilvēkiem dažādās Latvijas vietās un sabiedrības grupās dod spēku, veido piederības sajūtu un palīdz turēties kopā arī sarežģītos laikos. Ziņojums būs publiski pieejams un nonāks arī Valsts kancelejā, lai tajā apkopotā pieredze varētu palīdzēt labāk izprast sabiedrības vajadzības un kalpot par pamatu turpmākām sarunām un lēmumiem.
Par Latvijas Dialogiem
Latvijas Dialogi ir jauna ikgadēja iniciatīva, kurā cilvēki visā Latvijā satiekas Dialoga apļos, lai sarunātos par vienu kopīgu, sabiedrībai nozīmīgu tēmu. Tās mērķis ir stiprināt savstarpējo sapratni un dialoga kultūru, lai veidotu Latviju, kurā cilvēki sarunājas, saprotas un sadarbojas.
Latvijas Dialogus rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Kultūras ministriju, Latvijas Lauku forumu, Rīgas Apkaimju aliansi, Latvijas Pilsonisko aliansi, Latvijas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un citām organizācijām. Latvijas Dialogus 2026. gadā finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Informatīvie atbalstītāji: TVNET, izdevniecība “Rīgas Viļņi”, DELFI, žurnāls “IR” un digitālās reklāmas aģentūra “DScreens”.