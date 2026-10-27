Atklāta jauna un ļoti specifiskos apstākļos izmantojama PHP ievainojamība, brīdina "Cert.lv"
Pirmdien, 26. oktobrī, ir atklāta jauna PHP ievainojamība, taču tā potenciāli izmantojama tikai ļoti specifiskos apstākļos, brīdina informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv".
"Cert.lv" skaidro, ka divas kritiskās ievainojamības, kas abas kopā pazīstamas ar nosaukumu "PHP2Shell", novērstas ar drošības ielāpu, kas publicēts 21. oktobrī. Daudzi resursu turētāji dažādās pasaules valstīs apturēja vai ierobežoja savu resursu darbību, lai mazinātu kiberuzbrukumu risku, pirms atjauninājumi ir uzstādīti.
Publiskā sektora tīmekļvietņu darbība ir gandrīz pilnībā atjaunota. Atsevišķas vietnes savu darbību ir atjaunojušas daļēji, nodrošinot pamata funkcionalitāti. Par piekļūstamības atjaunošanu resursam no ārvalstīm lēmumu pieņem katrs resursa uzturētājs individuāli, izvērtējot atjauninājumu uzstādīšanas un testēšanas procesu, bet lielākā daļa resursu uz pirmdienas vakaru kļuva pieejami arī no ārvalstīm, portāls "latvija.lv" un tīmekļvietņu vienotā platforma ir pieejamas izmantošanai arī no ārvalstīm.
Atklāta jauna ievainojamība
Pirmdien, 26. oktobrī, ir atklāta jauna PHP ievainojamība, taču šī ievainojamība potenciāli izmantojama tikai ļoti specifiskos apstākļos, pastāvot specifiskai sistēmu konfigurācijai, līdz ar to PHP komanda šīs ievainojamības novēršanai drošības ielāpu gatavojas publicēt kopā ar visiem pārējiem plānotajiem atjauninājumiem - nav paredzēta ārkārtas ielāpu publicēšana.
Jaunas ievainojamības var tikt un tiks atklātas arī turpmāk. Resursu uzturētājiem informācijai par atjauninājumiem ir jāseko un atjauninājumi ir jāuzstāda, tiklīdz tie ir pieejami.
"Cert.lv" norāda, ka gan šajā, gan arī citos gadījumos, lai pārliecinātos, vai izmantotā sistēma ir ievainojama, jāsazinās ar sistēmas uzturētāju vai izstrādātāju. Sistēmas pārbaudei nedrīkst izmantot internetā atrastus rīkus, kurus nepieciešams lejupielādēt uz iekārtas, lai it kā veiktu sistēmas diagnostiku. Kiberuzbrucēji bieži izmanto gadījumus, kas rada plašu rezonansi, lai attiecīgā temata aizsegā publicētu viltus rīkus, kas rezultātā inficē lietotāja datoru vai serveri, nevis veic pārbaudes.
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Latvijā konstatēti aptuveni 6000 potenciāli ievainojamu resursu
Pagaidām nav konstatēti veiksmīgi kiberuzbrukumi, kuros uzbrucēji būtu izmantojuši kritiskās PHP ievainojamības, taču tuvākajā laikā kiberuzbrucēju aktivitāte varētu palielināties un kiberuzbrukumiem izmantotie rīki varētu būt uzlaboti, līdz ar to "Cert.lv" iesaka rūpīgi sekot līdzi notikumiem infrastruktūrā, lai savlaicīgi pamanītu anomālijas un novērstu iespējamos kiberuzbrukumus.
Veicot Latvijas kibertelpas pārbaudes, "Cert.lv" kopumā Latvijā konstatēja ap 6000 potenciāli ievainojamu resursu, uz kuriem attiecas jaunatklātās ievainojamības. "Cert.lv" ir veikusi apzināšanu un informēšanu tiem privātā sektora resursu uzturētājiem, kas ir būtisko pakalpojumu sniedzēji, svarīgo pakalpojumu sniedzēji, kritiskās infrastruktūras uzturētāji, kā arī mitinātāji un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, kuru uzturētajos resursos ir konstatētas ievainojamas vietnes.
Kopumā šis ievainojamību apstrādes un atjauninājumu uzstādīšanas process uzskatāms par veiksmīgu. Iestādes spēja operatīvi reaģēt uz apdraudējumu, ar ievainojamību izmantošanu saistīti kiberincidenti pagaidām nav konstatēti.
Konteksts
Jau ziņots, ka PHP programmēšanas valodā tika atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
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Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Kopumā Latvijā identificēti aptuveni 6000 resursu, kurus PHP ievainojamības potenciāli varētu ietekmēt, un no tiem tikai daži simti ir valsts sektorā. "Cert.lv" sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm turpina uzraudzīt situāciju un koordinēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus.