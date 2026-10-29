Sanda Liepiņa: “Daudzi likumi pie mums pārvēršas par instrukcijām”
Lai gan birokrātijas mazināšana un administratīvā sloga atvieglošana Latvijā regulāri tiek pieteikta kā viena no teju ikvienas valdības skaļākajām prioritātēm, praktiskajā izpildījumā šis process pastāvīgi atduras pret valsts pārvaldes iekšējo inerci un politiskās gribas trūkumu. Sabiedriskās politikas centra “Providus” vadītāja Sanda Liepiņa skaidro, ka plaisa starp valdības deklarācijām un reālo ierēdniecības ikdienu ir skaidri nolasāma jau nozaru ministriju pamatdokumentos.
Birokrātiskie šķēršļi ikdienā skar ikvienu. Tie veido rindas veselības aprūpē, apgrūtina būvniecību, negatīvi ietekmē biznesu un mazina valsts efektivitāti. Ir izveidota īpaša birokrātijas mazināšanas grupa, kurā kopš pirmsākumiem darbojās arī Sanda Liepiņa, tomēr, kā atzīst pati Sabiedriskās politikas centra “Providus” direktore, aktuālajā vēlēšanu kampaņā birokrātijas tēma izskan klusu.
Viss iestrēgst ministriju plānos
Valsts pārvaldes darba organizācija bieži vien nesakrīt ar politiskajiem uzstādījumiem, jo deklarētās reformas netiek iestrādātas ikdienas pienākumu līmenī. Pētot ministriju darba plānus laikā, kad birokrātijas mazināšanas rīcības grupa uzsāka savu darbību, atklājās, ka praktiskajā līmenī šim jautājumam nav piešķirta reāla nozīme un tas palicis ārpus ierēdņu ikdienas uzdevumiem.
Sanda Liepiņa stāsta: "Kad pagājušā gada ziemā uzsākām šo rīcības grupu, mēs no “Providus” puses papētījām ministriju darba plānus. Birokrātiskā sloga mazināšanas tēma jau kādu laiku formāli bija valdības darba kārtībā, par to tika runāts, un valdības vadītāja par to izteicās. Taču, ieskatoties ministriju darba plānos, ko apstiprina valsts sekretāri, atklājās, ka praktiski nevienā no tiem nekas par birokrātijas mazināšanu nebija iekļauts."
Kā uzsver “Providus” direktore, bez oficiāla uzdevuma ierēdniecība šādus procesus neuztver kā reālu pienākumu: "Vienā no pirmajām birokrātijas mazināšanas grupas sēdēm vērsām uzmanību uz to, ka gadījumā, ja ir vēlme, lai valsts aparāts ar kādu jautājumu nodarbotos nopietni, tam ir jābūt ministrijas darba plānā. Ja darba plānā tā nav, tad ne valsts sekretāra vietniekiem, ne departamentu direktoriem, nodaļu vadītājiem vai ekspertiem tas nav uzdots kā konkrēts ikdienas darba uzdevums. Tādējādi šī tēma netiek iedzīvināta ikdienas darba kārtībā, bet paliek vien kā “politiska prioritāte”.”
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Formālisms, normatīvisms un lēmumu pieņemšanas paralīze
Viena no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē ir pārmērīga tieksme pēc universālas standartizācijas un normatīvisma, kas neļauj pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus pēc būtības. To labi ilustrē gadījums ar suņu uzbrukumu Carnikavā, kur iestādes sākotnēji rīkojās, balstoties uz formāliem priekšrakstiem, neizvērtējot, cik lielā mērā tas atbilst sabiedrības interesēm.
Raksturojot šo pieeju, Sanda Liepiņa skaidro: "Tas ir jautājums par spēju pieņemt, ka risinājumiem ne vienmēr jābūt pilnīgi vienādiem un standartizētiem. Daudzi likumi pie mums pārvēršas par instrukcijām, un tad rodas jautājums: ja likums ļoti konkrēti paredz rīcību katrā gadījumā, vai veselais saprāts un citas normu interpretācijas metodes vairs vispār nav nepieciešamas? Dzīvē ne visi gadījumi atbilst tam, kas aprakstīts normā."
Lai paātrinātu tiesību aktu pieņemšanu un atvieglotu slogu, tika vērtēta iespēja izmantot tā saucamo omnibusu pieeju, vienā likumprojektu paketē grozot vairākus tiesību aktus reizē, tomēr juridiskā vide šādu soli noraidīja. Tā rezultātā tiesību aktu saskaņošanas process Tiesību aktu portālā turpina orientēties uz pilnīga konsensa meklēšanu, kas rada ilgstošus kavējumus un lēmumu pieņemšanas strupceļu.
Birokrātijas mazināšanas grupas bilance
Lai gan birokrātijas mazināšanas rīcības grupa Jāņa Endziņa vadībā mēģināja rast sistēmiskus risinājumus, praktiskais darbs atklāja ievērojamu valsts pārvaldes pretestību. Daļu ieceru izdevās pavirzīt uz priekšu, tomēr vairākas nozīmīgas iniciatīvas palika neīstenotas.
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Raksturojot darba grupas pūliņus un panākto, Sanda Liepiņa skaidro: "Nevar teikt, ka Endziņa kungs un šī grupa kopumā nebūtu mēģinājusi atrast sistēmiskus veidus, paralēli virzot konkrētus mazos jautājumus, kuros lēmumi ir nepieciešami. Viens virziens, ko izdevies iedzīvināt, ir prasība, ka pie visiem noteikumiem, kas virzās Ministru kabinetā, tomēr ir jārēķina administratīvo izmaksu slogs. Tā gan nav liela politiska iniciatīva, bet drīzāk higiēnas faktors, kam tur vajadzēja būt jau no 2011. gada, tikai valsts pārvalde to vienkārši nedarīja."
Vienlaikus būtiskākie mēģinājumi mainīt lēmumu pieņemšanas ātrumu un iestāžu elastību atdūrās pret birokrātiskiem un juridiskiem šķēršļiem.
Par noraidītajām iecerēm “Providus” vadītāja norāda: "Bija atsevišķa diskusija par omnibusu aktu, kas ļautu pakotnes veidā pieņemt reformu un ar vienu likumprojektu grozīt vairākus likumus, taču valdošā juridisko zinātņu doma bija, ka to nevajadzētu atļaut. Tāpat bija mēģinājums runāt par iespēju uzlabot publisko aģentūru regulējumu, kas ļautu iestādēm strādāt citādi, taču arī tas nav pavirzījies uz priekšu atbalsta trūkuma dēļ. Endziņa kungs aktīvi mēģina meklēt iespējas risināt lietas sistēmiski, bet mēs redzam, ka esošā sistēma lielākoties pretojas šādām iniciatīvām."
Lozungi risinājumu vietā
Politisko partiju programmās birokrātijas mazināšanai pamatā atvēlēta otršķirīga loma, turklāt piedāvājumi ir virspusēji, bez konkrētiem mehānismiem, kā tos realizēt. Var sastapt gan klasisko – samazināsim ierēdņu skaitu, gan solījumu iesaistīt valsts pārvaldē mākslīgo intelektu, gan arī noteikt stingru ierēdņu atbildību par katru lēmumu. Tam, kā tas tiks realizēts un kāds tieši sabiedrībai būs labums no konkrētā lozunga īstenošanas dzīvē, partiju programmās vieta neatrodas. Līdzīga situācija ir praktiski jebkurā jomā – partiju priekšvēlēšanu programmās dominē vispārīgi solījumi, kuriem trūkst finansiālā pamatojuma un skaidra redzējuma par valsts budžeta iespējām.
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Vērtējot partiju priekšvēlēšanu piedāvājumu, Sanda Liepiņa norāda: "Lasot un vērtējot programmas, redzams, ka partijas izvēlējušās ļoti dažādus izpausmes veidus, taču lielākoties joprojām dominē ļoti vispārīgi solījumu teksti un vēlmju izteiksme. Pagaidām Latvijā universāla tendence ir tā, ka neviena no partijām faktiski nav piedāvājusi savu redzējumu par to, kā šīs vēlmes vai konkretizētie solījumi saiet kopā ar valsts finanšu iespējām. Trūkst aprēķinu, cik programmas izmaksās, ko no tā vispār ir iespējams izdarīt un kādām pārbīdēm budžetā būtu jānotiek, lai ieceres realizētu."
Vienlaikus partijām trūkst skaidri definētu nozaru komandu, jo sabiedrībai tiek demonstrēti tikai daži vadošie līderi vai premjera amata kandidāti, kamēr nozaru speciālistu vārdus politiskie spēki nereti nespēj vai baidās nosaukt pirms vēlēšanām. Šo situāciju veicina arī Latvijā ierastais “politisko diskusiju” formāts, kurā partijas ministru prezidenta kandidāti dažu minūšu rāmī atklāj partijas “programmu” par visām iespējamajām tēmām. Nopietnas diskusijas par idejām un risinājumiem publiskajā telpā praktiski nenotiek. Kā uzsver Liepiņa, dziļākas diskusijas – piemēram, ar arodbiedrībām vai jaunuzņēmumu kopienu – nereti paliek ārpus centrālās mediju telpas: "Nozaru specifiskās diskusijās, kas faktiski notiek ārpus plašajiem mediju formātiem un pulcē konkrētus speciālistus, saruna rit daudz vairāk pēc būtības. Taču plašākai publikai šīs diskusijas bieži vien nav pieejamas, līdz ar to sabiedrība par šo saturu un iespējamajiem risinājumiem pilnvērtīgu informāciju negūst."
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Atvērtie saraksti
Liepiņa uzsver, ka zemā sabiedrības iesaiste partijās ir novedusi pie tā, ka politiskie spēki arvien vairāk kļūst par kampaņu organizēšanas mašīnām, nevis stingrām ideoloģiskām platformām.
Biedru skaits partijās stagnē zem diviem procentiem, un saraksti pirms vēlēšanām kļūst atvērti teju ikvienam interesentam. Priekšvēlēšanu solījumos var atrast piedāvājumus mainīt vēlēšanu sistēmu, taču politikas pētniece šos piedāvājumus uztver skeptiski, norādot, ka sistēmas uzlabojumi notiek nepārtraukti, turklāt partiju ietekmes mazināšanās, ko paredz šie priekšlikumi, jau notiek arī esošā rāmja ietvaros: “Mēs jau šobrīd “de facto” esam situācijā, kur vēlēšanu saraksti ir ļoti atvērti. Ar zināmu aktivitāti īsu brīdi pirms vēlēšanām gandrīz jebkurš interesents var atrast sarakstu, kuram pieslieties, un visticamāk tajā tikt iekšā. Tas savukārt noved pie otras problēmas – partijas vairs nepilda savu vēsturisko lomu sijāt kandidātus, lai uz vēlēšanām nokļūtu tikai labākie un cienīgākie."
Reģioni diktē darba kārtību
Latvijas partiju vide lielā mērā balstās uz reģionālajiem spēkiem, kas meklē izdevīgāko nacionālā līmeņa sadarbības platformu. Liepājas, Kuldīgas, Talsu novada un Latgales partijas vēsturiski saglabā savu autonomiju un ietekmi, taču šādai lokālo interešu pārstāvībai parlamentā ir arī sava ēnas puse.
Kā spilgtu piemēru reģionālo interešu nespējai vienoties par kopēju valsts labumu Sanda Liepiņa min Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu: "Lokālo interešu dēļ jau kura valdība pēc kārtas vispār nespēj pēc būtības skatīt šo jautājumu, jo nekādu lēmumu nevar pieņemt. Visi saprot, ka esošā sistēma brūk un jūk pa vīlēm, un jau vairākus budžetus pēc kārtas tiek meklēti veidi, kā atsevišķām pašvaldībām sarežģītā situācijā iedot individuālas “piešprices”. Visi zina, ka sistēma nestrādā un tā būtu jāmaina, bet vienoties nevar. Šis ir piemērs tam, kā lokālās intereses liedz pieņemt lēmumu, kas sabiedrības un valsts attīstības interesēs būtu nepieciešams."
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Šo sadrumstalotību nākotnē var pastiprināt arī iedzīvotāju iekšējā migrācija un mandātu sadalījums. Liepiņa norāda, ka jau šajās vēlēšanās Rīgā tiek sadalīti 38 mandāti: "Ja mēs neko nemainīsim, pie iekšējās migrācijas mēs būsim vienu vai divu vēlēšanu attālumā no brīža, kad puse mandātu tiks sadalīti Rīgā. Tehniskas nobīdes varētu panākt, ļaujot ārvalstīs balsot par citiem apgabaliem, taču būtisks ir arī līdzdalības procents. Latvijā tie ir 56%, kamēr, piemēram, Zviedrijā līdzdalība vēsturiski un arī tagad saglabājas virs 80%. Šeit ir milzīga daļa darba, lai padarītu līdzdalību vienkāršāku un aicinātu cilvēkus piedalīties vēlēšanās."
Vēlēšanu scenāriji
Viens no aizraujošākajiem gaidāmo vēlēšanu scenārijiem ir “Jaunās vienotības” eksistenciālā cīņa. Partijas elektorāts pakāpeniski pārdalās starp citiem politiskajiem spēkiem, un nav izslēgts, ka tā atkal atradīsies vienā vai otrā pusē 5% robežai. Lielā mērā tās panākumi atkarīgi no konkurentu kļūdām. Sanda Liepiņa vērtē partijas izvēlēto komunikācijas modeli kā apzinātu mēģinājumu izvairīties no liekiem riskiem: "Izskatās, ka šobrīd partijas izvēlētā taktika ir aktuālajās diskusijās, tostarp par migrācijas tēmām, būt iespējami neredzamiem. Iespējams, “Jaunā vienotība” cer, ka uz citu piedāvājuma fona daļa vēlētāju varētu atgriezties."
Vienlaikus ir acīmredzami, ka “Apvienotā saraksta” reitingi pieaug arī uz migrējošo “Jaunās vienotības” vēlētāju rēķina. Vērtējot politisko dinamiku un vēlētāju noskaņojumu, Sanda Liepiņa uzsver, ka neapmierinātība ar iepriekšējo valdību radīja plašu protesta elektorātu. “Apvienotā saraksta” un tā līdera ienākšana politikā kļuva par enkuru, kas šo neapmierinātību noturēja valstiskā gultnē.
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Par šo politisko pavērsienu Liepiņa saka: "Latvijai lielā mērā paveicās, ka neapmierinātais protesta vēlētājs atrada citu, valstiski orientētu spēku, uz kuru pārmigrēt. Kulberga kunga personiskās īpašības un parādīšanās veids ļāva cilvēkiem noticēt pārmaiņām šādā formā. Latvijai būtu daudz bīstamāk, ja šis protesta vēlētājs būtu meklējis cerību ārpus tām partijām, kas neapšauba Latvijas neatkarību un piederību Eiropas Savienībai un NATO."
Vienlaikus šāds bezpartejisko profesionāļu un reģionālo partiju kopums rada jautājumus par frakcijas spēju funkcionēt parlamentā bez tradicionālas partijas disciplīnas. Liepiņa iezīmē trīs iespējamos notikumu attīstības ceļus pēc vēlēšanām: "Viens scenārijs paredz, ka pēc laba starta viņi sanāk kopā un lemj veidot vienu partiju, kas nozīmētu atteikšanos no lokālajām identitātēm. Otrs scenārijs – iekšējām pretrunām briestot, Kulberga kungs izšķiras veidot pats savu partiju ārpus “Apvienotā saraksta”, paņemot līdzi daļu frakcijas. Trešais variants ir sadalīšanās pirmreizinātājos, kas no valsts interešu viedokļa būtu vissliktākais, jo nav skaidrs, kā šī cilvēku kopa spētu pieņemt kopīgus lēmumus un strādāt kā vienota organizācija."