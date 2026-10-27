Vairāk nekā 18 tūkstoši bērnu šajā mācību gadā izzina mežu kopā ar "Latvijas valsts mežiem"
Šajā mācību gadā Latvijas valsts mežu izglītības programmās iesaistīti 13 260 bērnu — no pirmsskolēniem līdz pamatskolēniem. Viņi mežu iepazīst ar praktiskiem uzdevumiem, rotaļām un mācību pārgājieniem.
Šajā mācību gadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides izglītības programmās “Meža meistarklase” un “Cūkmena detektīvi” kopumā piedalās 384 skolu klases un 194 pirmsskolas izglītības iestāžu grupas, iesaistot 13 260 bērnu meža izzināšanā. Savukārt šī gada septembrī 5835 sesto klašu skolēni "LVM Meža ekspedīcijās" iepazina meža apsaimniekošanas ciklu dažādos Latvijas reģionos. Ar praktiskiem uzdevumiem, rotaļām un dabas izziņas aktivitātēm bērni mācās izprast mežu un tā daudzveidīgo nozīmi Latvijā.
Programma “Meža meistarklase”, kas paredzēta pamatskolēniem, aicina mācīšanos turpināt ārpus klases telpām, sasaistot dabas izziņu ar dažādiem mācību priekšmetiem. Skolēni mācību gada laikā regulāri saņem uzdevumus un mācību materiālus, kas palīdz iepazīt kokus, meža daudzveidību un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Šogad skolēni tiek īpaši aicināti atklāt Latvijas valsts mežu apsaimniekotās atpūtas vietas.
“Mežs ir dabas radīta atpūtas un izziņas telpa, kur bērni, kustoties, rotaļājoties un elpojot svaigu gaisu, stiprina savu fizisko veselību, atgūst emocionālo līdzsvaru un veido ciešāku saikni ar dabu. To iespējams iekļaut arī skolas ikdienā, vismaz reizi mēnesī plānojot mācības dabā," skaidro LVM Vides izglītības vadītāja Līga Abizāre.
Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu bērni ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi” kopā ar Cūkmenu atklāj meža netīros noslēpumus, mācās par tīru vidi un atbildīgu rīcību dabā. Programmas dalībnieki izzina mežu rotaļnodarbībās, radošos uzdevumos, kā arī mācību pārgājienos dažādos gadalaikos. Bērni mācās saprast, kāpēc dabā nedrīkst atstāt atkritumus un kā ikviens var palīdzēt rūpēties par vidi.
Jau 10 gadus sesto klašu skolēni dodas "LVM Meža ekspedīcijās" - pārgājienā dabā, kur meža nozīmi un apsaimniekošanu iepazīst praktiskās aktivitātēs. Organizētajās ekspedīcijās par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu šo gadu laikā izglītoti jau vairāk nekā 60 000 skolēnu.
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LVM vides izglītības pasākumus skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem organizē jau vairāk nekā 20 gadus, palīdzot pedagogiem dažādot mācību procesu un veicinot bērnu interesi par mežu un dabu. Vairāk informācijas par skolu aktivitātēm pieejama vietnē skolam.lvm.lv