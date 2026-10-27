Višvanata vērsusies policijā saistībā ar iespējamu naida kurināšanu un draudiem
Pēc skaļām diskusijām par viņas uzņemšanu Latvijas pilsonībā Indijas pilsone Divja Višvanata vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu par iespējamiem draudiem, vajāšanu un naida kurināšanu.
Paziņojumā medijiem, kas izplatīts Višvanatu ģimenes vārdā, norādīts, ka Višvanata 26. oktobrī vērsusies policijā, lūdzot izvērtēt, viņasprāt, publiskas nomelnošanas un vajāšanas kampaņu, draudus, nepatiesas informācijas izplatīšanu un rasistiska rakstura izteikumus sociālajos tīklos. Iesnieguma kopijas nosūtītas arī Valsts drošības dienestam, Ģenerālprokuratūrai un tiesībsargam.
Minētajā paziņojumā apgalvots, ka publiskā diskusija esot pāraugusi apvainojumos un draudos, kas skāruši arī Višvanatas ģimeni un nepilngadīgo dēlu. Viņa esot gatava sniegt valsts iestādēm dokumentus un paskaidrojumus par savu profesionālo un zinātnisko darbību.
Paziņojumā arī uzsvērts, ka Višvanata nevēlas ierobežot vārda brīvību vai profesionālu kritiku, bet lūdz tiesībsargājošās iestādes izvērtēt iespējamos pārkāpumus un ģimenes drošības riskus. Iepriekš Višvanata uz mediju jautājumiem par viņas izglītību un profesionālo darbību atbildes nesniedza.
Saeima lēmumu par Višvanatas uzņemšanu Latvijas pilsonībā atzinusi par spēkā neesošu
Jau ziņots, ka Saeima pagājušās nedēļas ceturtdienā steidzamības kārtā pieņēma likumu, kas par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža atzina pirms nedēļas pašu deputātu pieņemto likumu par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai. Izmaiņas bija iesnieguši partijas "Jaunā vienotība" (JV) deputāti.
Iepriekš Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sagatavotajā pamatojumā par pilsonības piešķiršanu bija argumentēts, ka Višvanata ir Indijas pilsone ar doktora grādu datorzinātnēs, kuras profesionālā darbība saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, datu zinātni, mākslīgo intelektu un farmācijas pētniecību. Kopš 2019. gada viņas dzīve un profesionālā darbība ir saistīta ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA), bet kopš 2024. gada viņa strādā uzņēmumā SIA "Dr. Vishys" par mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju.
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Kā liecina "firmas.lv" informācija, mikrosabiedrība "Dr. Vishys" pieder Kananam Višvanatam, kurš ar LZA gādību ar Saeimas balsojumu tika pie Latvijas pilsonības 2023. gada rudenī un arī tika pieteikts kā farmācijas jomas uzņēmējs un zinātnieks. Pēdējos pāris gadus šis uzņēmums darbojies bez apgrozījuma, bet ar vairāk nekā 200 000 eiro zaudējumiem.
Atbalstu pilsonības piešķiršanai bija paudusi LZA vadība
Saeimas komisijas pamatojumā arī bija klāstīts, ka Višvanatas darbība veicinot "mākslīgā intelekta izmantošanu farmācijā, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu un inovatīvu farmācijas produktu izstrādi". Atbalstu Latvijas pilsonības piešķiršanai bija paudusi LZA vadība, saskatot viņas ieguldījumu zinātnes, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībā, kā arī ārvalstu investīciju piesaistē.
Komisija bija norādījusi, ka atbildīgo iestāžu rīcībā nav ziņu par apstākļiem, kas saskaņā ar Pilsonības likumu liegtu Višvanatai iegūt Latvijas pilsonību.
Komisija, izvērtējot Višvanatas iesniegtos dokumentus, profesionālo darbību, saikni ar Latviju un LZA sniegto atbalstu, secināja, ka "viņas darbība veicina inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstību, pētniecības rezultātu praktisku izmantošanu, Latvijas starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju". Ņemot vērā minēto un Višvanatas apņemšanos turpināt darbu Latvijas labā, komisija sagatavoja likumprojektu par Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Pēc lēmuma pieņemšanas publiskajā telpā izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja parlamentu novērst radušās šaubas un, nepieciešamības gadījumā, pārskatīt pieņemto likumu.
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Savukārt pati Višvanata iepriekš noraidījusi pārmetumus, apgalvojot, ka Saeimai iesniegtie dokumenti ir patiesi un pārbaudīti. Tikmēr prokuratūra sākusi pārbaudi par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai.