Valsts policijas dienesta suns pārtapis par spociņu.
Sabiedrība
Šodien 11:38
Policijas dienesta suns pārtop par spociņu! Valsts policija iepriecina ar amizantām Halovīna bildēm
Tuvojoties Halovīnam, spocīga noskaņa pārņēmusi arī Valsts policiju. Sociālajā tīklā “Facebook” publicētas fotogrāfijas, kurās redzams neparastā tēlā iejuties policijas dienesta suns - šoreiz četrkājainais likumsargs tērpies kā spoks.
Fotogrāfijās sunim līdzās redzams arī izgrebts ķirbis, kas attēliem piešķir īstu Halovīna noskaņu. Šķiet, šoreiz policijas četrkājainajam kolēģim uzticēta nevis ierastā noziedznieku meklēšana, bet gan mazliet spocīgāka misija.
Lai gan ikdienā policijas dienesta suņi palīdz likumsargiem veikt nopietnus uzdevumus, šīs fotogrāfijas atgādina, ka arī dienesta dzīvnieki var kļūt par jautru svētku noskaņas sastāvdaļu.