"Krievijas prasībās nav nekā jauna!" Latvijas vēstnieks NATO atklāj, kā ir patiesībā
Krievijas prasības samazināt NATO militāro klātbūtni Austrumeiropā, tostarp Latvijā, nav nekas jauns, portālam Jauns.lv norādīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, komentējot ārvalstu medijos izskanējušo informāciju.
Portāls, atsaucoties uz Lielbritānijas izdevumu "The Telegraph", nesen vēstīja par Krievijas diktatora Vladimira Putina plāniem sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā izvirzīt jaunas prasības. Pēc diplomātisko avotu sniegtās informācijas Maskava vēlas panākt NATO militārās klātbūtnes mazināšanu Eiropā līdz 1997. gada līmenim, kas tostarp nozīmētu alianses karaspēka izvešanu no valstīm, kas robežojas ar Krieviju – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas.
Reaģējot uz šo publikāciju, Riekstiņš sociālajā tīklā "X" vērsa uzmanību uz to, ka Maskavas prasībās nav nekā jauna un Kremlis vienmēr ir centies vājināt NATO.
Kādas jaunas prasības? Ikviens, kurš seko ārpolitikai zinās teikt, ka nekā jauna te nav. Kremlis vienmēr ir centies vājināt NATO. Un, kā labi zināms, 2021.g. Kremļa “prasības” Rietumi noraidīja. Šajā ziņā nekas nav mainījies. NATO pati lemj par savu aizsardzības spēku izvietojumu— Amb. Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) October 26, 2026
Telefonsarunā portālam Riekstiņš skaidroja, ka publikācijā paustais apgalvojums par Maskavas "jaunajām prasībām" ir neprecīzs.
"Krievijas vēlme samazināt NATO infrastruktūru savos kaimiņos tika noformulēta jau agrāk. Precīzāk, 2021. gada decembrī, kad Krievija oficiāli vērsās gan pie NATO , gan pie Amerikas Savienotajām Valstīm ar aicinājumu noslēgt vienošanās, kas paredzētu NATO spēku samazinājumu kaimiņvalstīs un infrastruktūras neattīstīšanu. Tagad, pēc pieciem gadiem, teikt, ka no Krievijas izskanējis kaut kas jauns, ir nepareizi," uzsvēra diplomāts.
Skaidrojot Krievijas ārējo un drošības politiku, Riekstiņš, kurš savulaik bija arī Latvijas vēstnieks Krievijā, norādīja, ka Maskavas pieeja gadiem ilgi ir palikusi nemainīga.
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"Ja reiz [Krievija] kaut ko ir noformulējusi, tā nekad nemaina savu pozīciju," pauda diplomāts, kā piemēru minot arī nemainīgo Maskavas retoriku pret Ukrainu, kur joprojām tiekot prasīta valsts "demilitarizācija un denacifikācija".
"Viņi paļaujas uz to, ka, pašiem pozīciju nemainot, to mainīs citi un nāks viņiem pretī. Tāda vienmēr bijusi viņu pieeja," Maskavas taktiku skaidroja Riekstiņš.
Vaicāts, vai Krievija šādu pieeju varētu virzīt arī iespējamās miera sarunās par Ukrainu, Riekstiņš uzsvēra, ka Latvijas sabiedrībai ir svarīgi saprast — Latvija ir pilntiesīga NATO dalībvalsts, un aliansē lēmumi tiek pieņemti pēc vienbalsīguma principa.
“Ja Latvija viena pati vai kopā ar citām Baltijas valstīm un Poliju nepiekrīt, nekāda vienošanās nav iespējama. Mēs esam pie tā paša galda, un bez mūsu klātbūtnes un balss lēmumus pieņemt nav iespējams,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka tieši tas ir galvenais aspekts, kas pašreizējo situāciju atšķir no 1939. gada notikumiem, kad lielvalstis lēma par citu valstu likteni bez šo valstu ziņas un līdzdalības.