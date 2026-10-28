Kur tu dzīvo, cik pelni, un vēl... cik daudz par mums patiesībā zina valsts?
Latvijas valsts par saviem iedzīvotājiem zina pārsteidzoši daudz – kur dzīvojam, vai esam precējušies, vai mums ir bērni, kur strādājam, cik pelnām, cik nodokļos par mums samaksāts, kāda automašīna mums pieder un tā tālāk.
Vai nebūtu loģiski šo informāciju apvienot vienā reģistrā, lai mazinātu birokrātiju un atvieglotu dzīvi gan ierēdņiem, gan pašam cilvēkam? Nē, viss nav tik vienkārši.
Cilvēku reģistrs
Viens no valsts pamata datu avotiem ir Fizisko personu reģistrs. Tā uzdevums ir nodrošināt vienotu fizisko personu reģistrācijas un uzskaites sistēmu, lai valsts institūcijas varētu identificēt cilvēku un izmantot tām nepieciešamos datus.
Reģistru pārvalda Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, taču informāciju tajā atbilstoši savai kompetencei aktualizē vesela virkne institūciju – pašvaldības, Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs, Tieslietu ministrija, notāri, Uzņēmumu reģistrs, VID, tiesas, Valsts robežsardze, VSAA, Nacionālais veselības dienests un citas institūcijas.
Praksē šādi dati ir nepieciešami gandrīz visur – sākot ar pases izsniegšanu un beidzot ar pabalsta piešķiršanu.
Valsts zina, cik pelnām
Sākot darba attiecības, par tām valstij tiek paziņots. Turklāt ar vienu faktu cilvēks strādā uzņēmumā X viss nebeidzas. Darba devēji katru mēnesi iesniedz VID ziņojumu, kurā norāda informāciju par darba ņēmējiem, viņu darba ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tādēļ VID rīcībā nonāk ļoti detalizēta informācija par cilvēka ekonomisko dzīvi.
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EDS sistēmā cilvēks pats var redzēt, piemēram, darba vietas, kuras VID paziņojušas par darba attiecību uzsākšanu. Savukārt elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atrodas informācija par galveno ienākumu gūšanas vietu, apgādājamajiem un nodokļu atvieglojumiem. VID norāda, ka grāmatiņā iespējams aplūkot arī vēsturiskos datus.
Valsts zina arī par cilvēkam izmaksātajiem ienākumiem. Tas skaidri redzams gada ienākumu deklarācijā – ievērojama daļa informācijas tajā jau ir valsts rīcībā.
Turklāt, ja cilvēks noteiktajā termiņā deklarāciju nav iesniedzis, bet, pēc VID datiem, viņam izveidojusies budžetā maksājama iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpība, VID noteiktos gadījumos nodokļa summu var aprēķināt automātiski.
Labs pensijas piemērs
Vēl viena milzīga informācijas krātuve atrodas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā. VSAA informācijas sistēmās tiek uzkrāta informācija par cilvēkam aprēķinātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem. Šādi dati pieejami par periodu, sākot no 1996. gada.
Cilvēks var apskatīt arī informāciju par pensijas kapitālu, piešķirtajiem pakalpojumiem, izmaksātajiem pabalstiem un pensijām.
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E-VSAA ļauj sekot sociālās apdrošināšanas iemaksām, sagatavot izziņas un pat prognozēt iespējamos pabalstu un pensijas apmērus.
Un te ir arī interesants piemērs tam, kā birokrātiju iespējams likvidēt, nevis tikai digitalizēt.
Līdz 2026. gada 31. martam strādājošam pensionāram pensijas pārrēķins bija jāpieprasa. Taču no 2026. gada 1. aprīļa VSAA pensijas pārrēķinu veic automātiski, ja pēc pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Tas ir ļoti vienkāršs piemērs principam, pēc kura teorētiski varētu darboties arī daudz citu valsts pakalpojumu: ja valstij ir gan dati, gan tiesiskais pamats tos izmantot, cilvēkam nevajadzētu kļūt par kurjeru starp valsts datubāzēm.
Kas mums pieder
Ja cilvēkam pieder dzīvoklis, māja, zeme vai cita kadastrā reģistrēta būve, arī šī informācija valstij nav jāprasa pašam īpašniekam. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā ir dati par nekustamajiem īpašumiem, zemes vienībām, būvēm un telpu grupām.
Pats cilvēks savus datus var bez maksas apskatīt pakalpojumā Mani dati Kadastrā. Tajā iespējams saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par saviem īpašumiem un būvēm. Pakalpojums pieejams arī Latvija.gov.lv sadaļā Mani dati.
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Turklāt kadastrā glabātā informācija nav tikai ieraksts Jānim pieder dzīvoklis. Tajā ir īpašumu raksturojošie dati, kas nepieciešami arī kadastrālās vērtības noteikšanai. Valsts zemes dienests pats mudina īpašniekus pārbaudīt reģistrēto informāciju, jo, piemēram, lietošanas mērķis, apgrūtinājumi un būves vai telpu raksturojošie dati var ietekmēt īpašuma kadastrālo vērtību.
Tātad valsts zina ne tikai to, ka īpašums pastāv un kam tas pieder, bet arī virkni tā raksturlielumu.
Interesanti, ka jau notiek arī automātiska datu nodošana starp sistēmām. Piemēram, nepabeigtas jaunbūves vienotajā reģistrācijas procesā pēc objekta reģistrācijas kadastrā dati automātiski tiek nodoti rajona vai pilsētas tiesai īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā.
Tātad tehniski princips iestāde pati nodod informāciju nākamajai iestādei Latvijā jau atsevišķos gadījumos darbojas.
Viss par jūsu auto
Valsts rīcībā ir informācija par transportlīdzekļa īpašnieku, turētāju un pašu transportlīdzekli. Turklāt atsevišķas izmaiņas jau notiek bez nepieciešamības cilvēkam atkārtoti iesniegt valstij tās pašas ziņas.
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CSDD, piemēram, norāda: ja mainījušies reģistrētā īpašnieka, valdītāja vai turētāja dati un informācija par izmaiņām CSDD ir pieejama elektroniski, attiecīgo iesniegumu var noformēt e-CSDD. Savukārt, mainoties īpašnieka vai turētāja adresei, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņa nav obligāta.
Arī šeit redzama viena un tā pati tendence – datiem pakāpeniski jāsāk pārvietoties sistēmā cilvēka vietā.
CSDD tomēr, ņemot vērā nesenos notikumus, nu jau vairs nav labs piemērs. Augustā CSDD piedzīvoja plašu kiberuzbrukumu, kura laikā uzbrucēji nesankcionēti ieguva vēsturiskos maksājumu datus par laika posmu no 2008. līdz 2026. gadam. Incidents skāris aptuveni 1,2 miljonus fizisko personu un 200 000 juridisko personu. Noplūdušo datu vidū ir vārdi, uzvārdi, personas kodi, adreses, transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, kā arī maksājumu datumi un summas. Savukārt bankas dati, tālruņu numuri, e-pasta adreses un e-CSDD paroles it kā nav noplūdušas.
Datu valsts inspekcija pašlaik pārbauda incidentu un vērtē, vai CSDD bija nodrošinājusi pietiekamus tehniskos un organizatoriskos personas datu aizsardzības pasākumus.
Kur un ko esam mācījušies
Arī izglītības jomā darbojas milzīga valsts datubāze – Valsts izglītības informācijas sistēma jeb VIIS.
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Tajā ietilpst Izglītības iestāžu reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaites datubāze, Studējošo un absolventu reģistrs, Akadēmiskā personāla reģistrs un citas datu kopas.
VIIS darbojas kopš 2009. gada, un pašlaik tajā esošā informācija aptver visas formālās izglītības pakāpes un veidus, kā arī daļēji neformālo izglītību.
Veselība kļūst par datiem
Īpaša kategorija ir informācija par veselību. Tie ir sensitīvi personas dati, un to izmantošanai ir daudz stingrāki ierobežojumi nekā, piemēram, informācijai par adresi.
Tomēr arī veselības aprūpē arvien vairāk informācijas aprit elektroniski. E-receptes ir viens no redzamākajiem piemēriem. Sistēma jau ir izgājusi pat ārpus Latvijas robežām – Latvija ar virkni citu ES valstu veic pārrobežu e-recepšu datu apmaiņu, kas ļauj Latvijā izrakstītas e-receptes zāles saņemt citā dalībvalstī.
Tas labi parāda, cik tālu tehniski iespējams aiziet datu apmaiņā: informācija var droši nokļūt pat citas valsts veselības sistēmā.
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Viena liela datora nav
Vienlaikus veselības dati ir labs atgādinājums par ļoti svarīgu robežu. Tas, ka valsts rīcībā kādi dati atrodas, nenozīmē, ka jebkurš ierēdnis drīkst tos apskatīt vai jebkura valsts iestāde – izmantot.
Nav vienas milzīgas datubāzes ar nosaukumu Viss par Latvijas iedzīvotājiem, kuru atverot ierēdnis vienā ekrānā redz cilvēka algu, diagnozes, dzīvokli, automašīnu un bērnu sekmes. Informācija ir sadalīta dažādās valsts informācijas sistēmās, un katrai no tām ir savs pārzinis, noteikts izmantošanas mērķis un piekļuves nosacījumi. Tas ir būtiski arī no privātuma un drošības viedokļa.
Cilvēks kā datu kurjers
Iedomāsimies vienkāršotu situāciju. Iestāde A jau ir reģistrējusi faktu X. Cilvēks dodas uz iestādi B, kurai pakalpojuma sniegšanai nepieciešams tas pats fakts X. Vecajā birokrātijas modelī iestāde B saka cilvēkam: atnesiet dokumentu no iestādes A.
Cilvēks pieprasa dokumentu. Iestāde A to sagatavo. Cilvēks dokumentu saņem. Pēc tam nosūta vai aiznes iestādei B. Iestādes B darbinieks dokumentu pārbauda un tajā esošo informāciju ievada savā sistēmā.
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Rezultātā valsts pati sev apliecina informāciju, kas valstij jau bija zināma, tikai par informācijas pārvadātāju izmanto iedzīvotāju.
Digitālā valstī ideālajam modelim vajadzētu būt citādam. Iestāde B ar tiesisku pamatu nepieciešamo informāciju saņem no iestādes A informācijas sistēmas, bet cilvēkam nekas nav jānes.
Vēl tālāks solis ir proaktīvs pakalpojums: valstij jau ir nepieciešamā informācija, un, iestājoties noteiktiem apstākļiem, pakalpojums tiek nodrošināts bez atsevišķa cilvēka iesnieguma.
2026. gadā ieviestais automātiskais pensiju pārrēķins ir labs piemērs tam, kā šāda pieeja var izskatīties praksē.
Viss nav tik vienkārši
Kāpēc tad valsts visu nedara automātiski? Atbilde nav tikai birokrātija. Pirmkārt, pastāv datu aizsardzība. Iestāde nedrīkst iegūt informāciju par cilvēku tikai tāpēc, ka tehniski spēj tai piekļūt. Datu izmantošanai nepieciešams tiesisks pamats un konkrēts mērķis.
Otrkārt, dažādās sistēmās dati var būt strukturēti atšķirīgi. Viena informācijas sistēma ir izveidota vienam uzdevumam, cita – pavisam citam.
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Treškārt, ne visa informācija valstij ir zināma vai pietiekami aktuāla. Dažos gadījumos tikai pats cilvēks var sniegt konkrētā lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Ceturtkārt, automatizācija pati par sevi neatrisina sliktu regulējumu. Ja normatīvais akts paredz nevajadzīgu procedūru, tās ievietošana skaistā interneta portālā nenozīmē birokrātijas samazināšanu. Papīra veidlapa vienkārši kļūst par elektronisku veidlapu.
Ko jūs par mani glabājat?
Ne visi to zina, bet iedzīvotājs nav tikai pasīvs valsts datu bāzu objekts. Personai ir tiesības noskaidrot, kādi tās dati tiek apstrādāti, kādam nolūkam tie tiek izmantoti un no kurienes iegūti.
Datu valsts inspekcija skaidro, ka šo tiesību izmantošanai vispirms jāvēršas pie konkrētā datu pārziņa. Ja pārzinis neatbild vai nespēj pamatot savu rīcību, tad var rasties pamats vērsties Datu valsts inspekcijā.
Tas ir svarīgs princips: cilvēkam ir tiesības ne tikai sniegt valstij informāciju, bet arī interesēties, kas ar šo informāciju notiek.
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Vēl viens labs piemērs
2018. gadā vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju pieprasīja, lai VID pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli atmaksātu automātiski. Saeima iniciatīvu atbalstīja un uzdeva valdībai izveidot nepieciešamo sistēmu.
Bet pagāja vairāki gadi, līdz automātiskā atmaksa tiešām sāka darboties. Tagad noteiktos gadījumos gada ienākumu deklarācija vairs nav jāiesniedz. Tomēr ir kāds paradokss – lai valsts automātiski atdotu naudu, par kuru tai pašai jau ir zināms, ka tā cilvēkam pienākas, vispirms VID jāiesniedz iesniegums un jānorāda bankas konts. Labā ziņa – tas jādara tikai vienreiz.
Tagad nodokļa pārmaksu ir iespējams saņemt bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas, ja algai vai pensijai gada laikā nav piemērots gada neapliekamais minimums vai nodokļa atvieglojumi. Piemēram: par apgādājamajiem; par invaliditāti; politiski represētajiem; nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Un ja ir veikti ieguldījumi privātajos pensiju fondos vai uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas sabiedrībās, kas reģistrētas Latvijā.