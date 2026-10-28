Vēl nav par vēlu noķert zelta rudeni! Lūk, no kurienes paveras krāšņi skati
Uzkāp kādā no skatu torņiem, ļauj skatienam aizvīties tālumā un izbaudi dabas krāšņumu visā tā varenībā! Apkopoti skatu torņi Talsu novadā.
Putnu vērošanas tornis Kolkā
ir lieliska vieta, kur baudīt Kurzemes piekrastes dabu un vērot apkārtējo ainavu. Kolkas tornim ir seši stāvi jeb līmeņi, bet augšējā skatu platforma atrodas 16 metru augstumā. No tās paveras plašs skats uz apkārtējiem mežiem, piekrasti un Kolkas priežu takas apkārtni. Īpaši skaista Kolkas apkārtne ir rudenī, kad priežu meži un pārējā daba iekrāsojas siltos zelta un brūnos toņos. Tornis ir piemērots gan ainavas baudīšanai, gan putnu vērošanai, jo rudens ir interesants laiks dabas vērotājiem. Vējainākās dienās iespējams sajust piekrastes īpašo noskaņu, bet mierīgākos rītos vai vakaros baudīt klusumu un skaistus skatus.
Putnu vērošanas tornis, Kolkas pagasts GPS 57.757427, 22.591940
Mērsraga putnu vērošanas tornis
atrodas pie atpūtas un makšķerēšanas bāzes “Pīlēni”. Deviņus metrus augstais tornis ir piemērota vieta, lai nesteidzīgi vērotu Engures ezera plašumu un apkārtējo dabu. No augšas paveras pārskatāma ainava, kas ļauj pamanīt gan dažādas putnu sugas, gan ezera mainīgo noskaņu. Rudenī apkārtējie koki iekrāsojas košos rudens toņos, bet ezera ainava kļūst mierīgāka un plašāka. Tā ir laba vieta, kur doties agrā rītā saullēkta vērošanai vai vakarā sagaidīt saulrietu, kad debesis un ezera ūdeņi iekrāsojas siltās krāsās. Lielā iela 126, Mērsrags, Talsu novads GPS 57.343631, 23.1200725
Šlīteres Zilo kalnu Skatu tornis
Rudenī Šlīteres Zilie kalni iegūst īpašu noskaņu. Meži iekrāsojas zeltainos, vara un sārtos toņos, bet dzestrajā gaisā tālumā paveras skats uz jūru. Šlīteres Zilo kalnu skatu tornis atrodas pie iespaidīgās kraujas, aptuveni 80 metrus virs jūras līmeņa. Uzkāpjot tornī, skatam paveras plašie Kurzemes meži, kas rudenī kļūst par krāsainu ainavu, un skaidrā laikā pāri koku galotnēm iespējams saskatīt Baltijas jūru. Tā ir vieta, kur rudenī uz brīdi apstāties, ieelpot dzestro meža gaisu un ļaut skatienam aizceļot tālumā. Šlītere, Dundagas pagasts, Talsu novads GPS 57.624334, 22.277172
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Kamparkalna skatu tornis
Talsu paugurainē, uz Kamparkalna, kas ar 174 metru augstumu virs jūras līmeņa ir Ziemeļkurzemes augstākā vieta, kur atrodas 29,6 metrus augsts koka skatu tornis. No torņa paveras plašs skats uz Talsu pauguraines gleznaino ainavu, mežiem, pauguriem un ezeriem, kā arī uz tālākiem pagastiem un apkārtnes objektiem. Lai tos būtu vieglāk atpazīt, skatu platformā izvietoti attēli ar norādēm uz redzamajiem objektiem. Rudenī Talsu pauguraines meži iekrāsojas košos dzeltenos, oranžos un sarkanos toņos. No torņa augstuma rudens ainava atklāj īpaši plaši – pauguri un meži veido krāsainu mozaīku, bet ezeri starp tiem piešķir ainavai vēl lielāku dažādību. Lībagu pagasts, Talsu novads GPS 57.214179, 22.643594
Ūdrkalna skatu tornis pie Usmas ezera
26 m augstais koka tornis atrodas Talsu novada Ūdru kalnā (58 m virs jūras līmeņa), Usmas ezera ziemeļaustrumu krastā. No torņa skatu laukuma lieliski var redzēt Usmas ezeru, tā salas un Usmas ieplakas plašos mežu masīvus. Rudenīgā ainava no augšas atklājas visā savā krāšņumā, tālumā var saskatīt Stendi un Mundigciemu, bet skaidrā laikā arī Talsus. Vieta nesteidzīgai pastaigai, dzestram rudens gaisam un mirklim, kad vienkārši apstāties un paskatīties pāri krāsainajiem mežiem. Ģibuļu pagasts, Talsu novads GPS 57.210743, 22.215921
Greiļu kalna skatu vieta
atrodas piekalnītē un dod iespēju raudzīties uz Abavas senie lejas ainavu ar mežu pļavu mozaīku. Pretējā ielejas pusē acis priecē arī Imulas un Amulas ielejas. Šis kalns, kas atrodas 83,6 metru augstumā virs jūras līmeņa, ir augstākā vieta Abavas senlejā un piedāvā vienu no skaistākajām ainavām šajā reģionā. No tā paveras skats uz Abavas ieleju, kur satiekas Abava, Imula un Amula upes, veidojot gleznainu ainavu, ko ceļotāji novērtējuši jau 19. gadsimtā, dēvējot šo vietu par “Kurzemes Šveici”. Greiļu kalns, Abavas pagasts, Talsu novads GPS 57.018247, 22.628165
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Talsu pilskalns
ir vienā no ainaviskākajām vietām Talsos, no kuras paveras skaists skats uz pilsētu, Talsu ezeru un apkārtējiem pauguriem. Īpaši pievilcīgs pilskalns ir rudenī, kad apkārtējie koki iekrāsojas zeltainos, dzeltenos un sarkanos toņos. No pilskalna augstienes var vērot, kā krāsainā rudens ainava saplūst ar Talsu pilsētas jumtiem un ezeru. Mierīgā rudens atmosfēra un plašais skats padara šo vietu piemērotu gan fotografēšanai, gan nesteidzīgai atpūtai dabā. Voldemāra Ruģēna iela 5A, Talsi, Talsu novads GPS 57.243195, 22.597954
Sabiles pilskalns
ir viens no iespaidīgākajiem un skaistākajiem pilskalniem Abavas krastos. Tas atrodas augstā Abavas labā pamatkrasta stūrī, starp dabiskām sāngravām, un sniedz iespēju baudīt plašu skatu uz Sabiles apkārtni. Pilskalns paceļas aptuveni 25 metrus virs Sabiles un atrodas 110 metrus virs jūras līmeņa. Īpaši skaista Sabiles apkārtne ir rudenī, kad Abavas senlejas meži un pauguri iekrāsojas košos zelta, dzeltenos un sarkanos toņos. No pilskalna augstienes paveras ainavisks skats uz pilsētu un plašo Abavas ieleju, kas rudenīgajā noskaņā izskatās īpaši gleznaina. Talsi iela, Sabile, Talsu novads GPS 57.045918, 22.577913