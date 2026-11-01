Rudens burvība Talsu pusē: pilis un muižas, kuras vērts apskatīt. FOTO
Vai zināji, cik daudz vēsturisku stāstu slēpjas tepat mums līdzās?
Rudens krāsās ietērptā Dundagas pils aicina iepazīt vēstures stāstus un izbaudīt senatnīgo atmosfēru. Tā ir lielākā pils Ziemeļkurzemē un ir labi saglabājusies līdz mūsdienām. Īpaši noslēpumaina pils kļūst Leģendu nakts svinībās oktobra nogalē, kad rudens krāsas piešķir pils apkārtnei īpašu burvību un aicina ļauties noslēpumainiem stāstiem.
Dundagas pils ir piemērota:
- Vērienīgiem svētkiem,
- Kāzu svinībām, ekskursijām un ērtām naktsmītnēm. Pilī atrodas Mākslas un mūzikas skola, kā arī audēju darbnīca.
Ekskursijas pilī:
- Pieaugušajiem — 3,50 €.
- Pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti — 2,45 €.
- Skolēniem un studentiem — 1,75 €.
Piesakoties vismaz dienu iepriekš!
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Darba laiks:
- Pr.-Pk. 8:30-12:00 12:30- 17:00
- Se.- Sv. 11:00- 17:00
**📍 **Pils iela 14, Dundaga, Talsu novads;
📞+371 29444395
Tiņģeres muiža
Tiņģeres muiža rudenī aicina ienirt vēsturiskā gaisotnē, kur senatnes šarms savijas ar radošām aktivitātēm. Tā ir vieta, kur ļauties iztēlei, atklāt jaunus talantus un radīt skaistas atmiņas rudens noskaņās.
Piedāvā:
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- Radošās darbnīcas,
- Ekskursijas,
- Fotosesijas pils dāmu tērpos,
- Kāzu pieturvietu/ jaunlaulāto programmu,
- Telpu nomu – privātiem vai korporatīvos pasākumiem – dzimšanas dienas, ballītes.
Radoši darboties rudenīgā gaisotnē amatu un mākslas studijā, kur iespēja uzrakstīt vēstuli ar spalvaskātu vai izvedot apsveikuma kartiņas spiedogu darbnīcā.
**📍 **“Pils”, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads
📞+371 26324662
Talsu novada muzejs
Rudenī Talsu novada muzejs aicina iepazīt novada vēsturi, mākslu un dabas vērtības, baudot arī apkārtējās ainavas krāšņumu. Vēsturiskajā ēkā ekspozīcijās un izstādēs iespējams izzināt novada kultūras mantojumu, savukārt līdzās esošās krājuma ēkas izstāžu zālē apskatāmas jaunākās mākslas izstādes.
Muzeja apkārtni ieskauj jau barona laikā iekārtotais dendroloģiskais parks ar vairāk nekā 300 kokaugu sugām. Rudenī parks īpaši priecē ar zeltainām lapām un krāsainām koku vainagu nokrāsām, radot noskaņu nesteidzīgām pastaigām.
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Piedāvā:
- Atraktīvas un izglītojošas nodarbības skolēniem, ģimenēm un pieaugušajiem,
- ekskursijas muzeja teritorijā, parkā un Talsu novadā,
- programma jaunlaulātajiem,
- svinību un konferenču telpu noma.
Darba laiks:
- Pr.- Slēgts.;
- Ot.-Sv. 10:00- 17:00
📍Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi
📞+371 29102628
Nurmuižas pils
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Nurmuiža ir lielākais un senākais muižu komplekss Latvijā, kurš ir saglabājies līdz mūsdienām. Pils teritorijā ir 33 ēkas un septiņi dažādi pieminekļi vienuviet – sešas ēkas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi, piecas ēkas ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļi un citi.
Rudenī muiža aicina baudīt vēsturisko ēku skaistumu, pastaigāties pa muižas apkārtni un vērot, kā zeltainās un sārtās rudens krāsas piešķir šai vietai īpašu noskaņu. Senatnīgā arhitektūra un gadalaiku mainīgās ainavas rada īpašu atmosfēru atpūtai, nesteidzīgai maltītei un kultūras baudīšanai.
Piedāvājumi:
-
Restorāns +371 26486389
Nurmuižas pils restorāna šefpavāra komanda piedāvā gardus un izsmalcinātus ēdienus no vietējiem un pasaulē atzīto piegādātāju produktiem
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Smēdes spa un viesnīcas pakalpojumi +371 29998520
Plašajās darbnīcas telpās iebūvēts balts SPA pārplūdes masāžas baseins ar daudzām ūdens un gaisa strūklām. Smēdes SPA ir sauna un tvaiku pirts ar dažādiem temperatūras režīmiem.
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Izjādes ar zirgiem +371 29998520
Ziemas sezonā ir pieejami izbraucieni ar kamanām, bet vasarā ar paša pils barona ratiem!
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konferences +371 29998520
Pilnībā aprīkota, skaista un sakopta vide Jūsu konferencēm, semināriem, apmācībām un citiem pasākumiem vēsturiskā ēkā.
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Ekskursijas gida pavadībā +371 28785676
Esiet laipni aicināti doties aizraujošā ekskursijā pa muižas teritoriju un galveno pils ēku.
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🔗 Uzzini vairāk: Nurmuižas pils – Sākums – Nurmuižas pils
📍Nurmuiža, Laucienes pagasts, Talsu novads
📞+371 26486389
Strazdes muiža
Rudenī Strazdes muižas apkārtne ietērpjas zeltainās un vara toņu lapās, bet ainavu parks ap kungu māju rada mierpilnu noskaņu nesteidzīgām pastaigām. No muižas kompleksa saglabājušās kalpu mājas, ūdensdzirnavas, klēts un citas ēkas. Kungu māju ieskauj ainavu parks.
Piedāvā:
- Jauniešu naktsmītnes (līdz 40 personām),
- svinību zāli (līdz 100 personām) un konferenču telpa (līdz 20 personām).
Īpašais pasākums „Strazdes muižas rūķu burziņš”.
Muižas rūķus var satikt iepriekš piesakoties grupās (līdz 35 personām).
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Darba laiks:
- Pr.-Pk. 9:00- 17:00
🔗 Uzzini vairāk: https://www.lielvirbumuiza.com
📍Strazdes muiža, Strazde, Talsu novads
📞+371 29480530
Lielvirbu muiža
Rudens krāsas piešķir Lielvirbu muižai īpašu šarmu, radot skaistu noskaņu svinībām un nesteidzīgai atpūtai. Šobrīd Lielvirbu muiža pēc atjaunošanas pabeigšanas uzņem viesus savās greznajās telpās – kungu mājas viesību zālēs un istabiņās, kā arī klēts mājas svinību zālē un mājīgajos viesu mājas apartamentos.
Piedāvā:
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- Telpas korporatīvajiem pasākumiem,
- Kāzu svinībām un kā naktsmītne viesu grupām. Ar iepriekšēju pieteikšanos ir iespējama muižas ekskursija.
📍Lielvirbu muiža, Abavas pagasts, Talsu novads
📞+371 29402605
Spāres muiža
Rudens krāsas un mierpilnā apkārtne padara Spāres muižu par patīkamu vietu, kur satikties, atpūsties un ļauties radošām nodarbēm. Mūsdienās tā ir vienstāva mūra ēka. Kungu mājā izveidots kultūras centrs.
Tūrisma, kultūras, sporta un sabiedrisko aktivitāšu centrs “Spāres muiža” piedāvā:
- Telpas pasākumiem un nometnēm, virtuve, WC, duša, gultasvietas, telts vietas, sporta laukums, estrāde.
- Ekskursijas muižā un apkārtnē,
- Programmas jaunlaulātajiem,
- Radošas tautas lietišķās mākslas aktivitātes
- Kliņģeru darināšana no senām recepšu grāmatām.
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Darba laiks:
- Pr.-Pk. 9:00- 17:00
📍Spāres muiža, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
📞+371 28620076
Dižstendes muižas Bruņinieku pils
Rudens krāsās ietērptā Dižstendes muiža Bruņinieku pils aicina iepazīt vēstures elpu un senatnes šarmu. Muiža piederējusi baronu fon der Brigenu dzimtai un ir viena no lielākajām Kurzemes muižu apbūvēm. Tās senākā ēka ir 16. gadsimta sākumā celtā Bruņinieku pils, kas atradusies uz mākslīgi veidotas saliņas, ko ieskāba aizsarggrāvis un akmens mūra sēta. Pils aizsardzībai kalpojis paceļamais tilts un pazemes ejas. Rudenīgā noskaņa piešķir šai vēsturiskajai vietai īpašu valdzinājumu un aicina atklāt tās pagātnes stāstus.
Pils apskate iepriekš jāpiesaka!
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📍Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
📞+371 29265930