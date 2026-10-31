Rudzātu pagastā darbu uzsācis feldšerpunkts
Rudzātu pagastā durvis vēris jauns feldšerpunkts, kas nodrošina bezmaksas primārās veselības aprūpi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai un sadarbojas ar ģimenes ārstiem hronisku slimību uzraudzībā.
Lai uzlabotu primārās veselības aprūpes un medicīniskās palīdzības pieejamību Rudzātu pagasta iedzīvotājiem, oktobrī darbu uzsācis Rudzātu pagasta feldšerpunkts. Tā darbības galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību tuvāk dzīvesvietai, īpaši situācijās, kad nokļūšana pie sava ģimenes ārsta ir apgrūtināta.
Feldšerpunktā iedzīvotāji var saņemt pirmo nepieciešamo medicīnisko palīdzību, veselības stāvokļa novērtēšanu un konsultācijas ārsta palīga kompetences ietvaros. Vienlaikus tiek nodrošināta iespēja veikt hronisku slimību un simptomu plānveida novērtēšanu un ārstēšanu sadarbībā ar pacienta ģimenes ārstu, ievērojot viņa nozīmējumus.
Būtiski ņemt vērā, ka feldšerpunkts nav ģimenes ārsta prakse vai tās struktūrvienība un neveic pacientu pierakstu. Tā uzdevums ir veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pagastā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot medicīnisko palīdzību un veselības stāvokļa uzraudzību sadarbībā ar iedzīvotāja ģimenes ārstu.
Feldšerpunktā iespējams veikt veselības pamatpārbaudes, tostarp izmērīt ķermeņa temperatūru, asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs, kā arī saņemt konsultācijas par veselības stāvokli. Savukārt ārstnieciskās manipulācijas, piemēram, injekcijas, infūzijas, pārsēju uzlikšana un citas procedūras, tiek veiktas tikai ar pacienta ģimenes ārsta nozīmējumu.
Sadarbībā ar pacienta ģimenes ārstu feldšerpunktā iespējama arī hronisku slimību pacientu veselības stāvokļa uzraudzība, atkārtotu medikamentu recepšu izrakstīšana un darbnespējas A lapu noformēšana. Šie pakalpojumi tiek nodrošināti, ievērojot pacienta ģimenes ārsta norādījumus un nozīmēto ārstēšanu.
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Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi feldšerpunktā iedzīvotājiem tiek sniegti bez maksas. Maksas pakalpojumi bez pacienta ģimenes ārsta nozīmējuma pagaidām netiks nodrošināti.
Rudzātu pagasta feldšerpunkta infrastruktūru ir iespējams izmantot arī ģimenes ārstu izbraukuma pieņemšanu organizēšanai, tādējādi radot iespēju pacientiem saņemt sava ģimenes ārsta konsultācijas tuvāk dzīvesvietai. Šādas pieņemšanas iespējamas gadījumos, kad Rudzātu pagasts ietilpst attiecīgā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā un pagastā dzīvo pie šī ģimenes ārsta reģistrēti pacienti. Izbraukuma pieņemšanu grafiks iepriekš jāsaskaņo ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Par plānotajām izbraukuma pieņemšanām iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti, publiskojot attiecīgu informāciju.
Rudzātu pagasta feldšerpunkta darba laiks:
Pirmdiena 8.00–10.00
Otrdiena 8.00–16.00
Trešdiena Slēgts
Ceturtdiena 8.00–16.00
Piektdiena 8.00–10.00
Ārpus feldšerpunkta vai ģimenes ārsta prakses darba laika iedzīvotājiem ir pieejams Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001. Zvanot uz šo numuru, iespējams saņemt medicīniskus padomus par rīcību vienkāršu saslimšanu un veselības problēmu gadījumos, kad nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Vienlaikus jāuzsver, ka feldšerpunkts nav Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība. Dzīvībai bīstamās situācijās, tostarp smagu traumu, pēkšņa bezsamaņas stāvokļa, insulta vai infarkta pazīmju, stipru sāpju krūtīs, elpas trūkuma un citu kritisku veselības traucējumu gadījumā, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
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Rudzātu pagasta feldšerpunkts atrodas Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Papildu informāciju par feldšerpunkta darbību iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 65326330 vai rakstot uz e-pasta adresi feldserpunkts.rudzati@livani.lv.
Iestādes kontaktinformācija
Līvānu novada Pagastu apvienības Rudzātu pagasta feldšerpunkts
Adrese: Miera iela 4, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Ārstniecības iestādes kods: 036000001
Tālrunis: [ +371 65326330](tel:+371 65326330)
E-pasts: feldserpunkts.rudzati@livani.lv