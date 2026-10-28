Krauj metāllūžņus agrā sestdienas rītā - troksnis, kuru nedzirdat paaugstina jūsu asinsspiedienu
Viens koncerts vai viena futbola spēle gadā un ne vairāk – tik daudz, pēc Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem, cilvēks drīkstētu atļauties skaļas izklaides, lai ilgtermiņā nesabojātu dzirdi.
Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesore, Vides zinātnes nodaļas vadītāja Iveta Šteinberga atzīst – to, protams, ir nereāli īstenot, taču troksnis mūs sasniedz un ietekmē pat tad, kad šādas izklaides neapmeklējam. Tas ir pilsētas ikdienas fons, ko lielākā daļa cilvēku vairs pat nepamana. Un tieši tur, pēc profesores teiktā, slēpjas risks mūsu veselībai un pašsajūtai.
Skaļākās pilsētas noslēpums ir uz ielas
Troksnis ir viens no piesārņojuma veidiem līdzās atkritumiem, gaisa un ūdens piesārņojumam, gaismai un vibrācijām. “Ar piesārņojumu mēs saprotam jebko, kas izmaina dabisko vidi. Tas ir ļoti plašs spektrs. Pilsētās galvenais trokšņa avots ir transports – vispirms autotransports, tad dzelzceļš un aviosatiksme. Jo lielāka pilsēta, jo vairāk cilvēku, jo lielāka kustība, jo skaļāk,” likumsakarību iezīmē Šteinberga.
Tomēr katrai pilsētai ir savs dzīves ritms, un arvien vairāk tiek runāts arī par izklaides troksni. Eiropā šajā ziņā visskaļākā ir Barselona, un pārsteidzošā kārtā pie tā nav vainīgas pašas izklaides vietas. “Tur cilvēki visu laiku uzdzīvo pa krogiem, bāriem un ballītēm. Bet izrādās, ka visskaļāk ir tad, kad cilvēki iziet uz ielas un sāk trokšņot, klaigāt pie krogiem,” stāsta profesore.
Sava loma ir arī mentalitātei. Ziemeļvalstīs cilvēki ir pieraduši pie klusākas vides, viņi nav tik skaļi un emocionāli. “Mums ir joki par to, ka ar somiem varam vakariņot, nepasakot ne vārda, un jutīsimies fantastiski labi tajā klusumā,” smaida profesore. Tas varētu izskaidrot arī pazīstamo sajūtu, kad pēc ceļojuma uz skaļu dienvidu pilsētu cilvēks atgriežas noguris un viņam šķiet, ka vajag vēl vienu atvaļinājumu.
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Skaļās naftas cisternas
To, kur troksnis obligāti jānovērtē, nosaka Eiropas Savienības Trokšņa direktīva. Latvijā tā attiecas uz vienīgo aglomerāciju – Rīgu, kā arī uz autoceļiem, pa kuriem gadā pārvietojas vairāk nekā trīs miljoni automašīnu. Tāpat tā attiecas uz dzelzceļa līnijām, pa kurām gadā kursē vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu, un uz lielajām lidostām. Novērtējums jāveic arī atsevišķiem uzņēmumiem, piemēram, vēja parkiem. “Tas ir ļoti stingri noteikts likumdošanā, tomēr reālu mērījumu ir maz. Tā tiek uzskatīti par ļoti dārgu metodi. Pamatā izmanto matemātisko modelēšanu, kurā mēs raksturojam, kā darbojas trokšņa avoti un cik intensīva ir transporta kustība,” skaidro Šteinberga. Modelēšana parāda trokšņa izplatību visā teritorijā, turpretī mērījums ir tikai viens punkts kartē.
Pētnieciskiem nolūkiem LU gan ir savas iekārtas. Pērn studenti vairāk nekā desmit punktos mērīja dzelzceļa troksni netālu no LU Dabas mājas. Viņi vēroja, kā troksnis mainās dažādās sezonās un atkarībā no vilcienu sastāviem. “Bija interesanti secinājumi, piemēram, tukšās naftas produktu cisternas ir šausmīgi skaļas, tās traki grab.” Skaļāk ir arī tur, kur vilcieni bremzē, maina ātrumu vai brauc līkumos.
Papildus decibelu mērījumiem studenti analizē audioierakstus un pēta, kuras frekvences dominē, jo cilvēks dažādas skaņas uztver atšķirīgi. “Daži mani studenti teic, ka viņiem ļoti nepatīk jaunu meiteņu spiegšana, jo tā esot nepanesami skaļa,” smaidot saka profesore. Savukārt zems baritons vai bass šķiet samtains, un auss to uztver labāk.
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Visvairāk sūdzību ir par metāllūžņiem
Trokšņa novērtējumu uzrauga pašvaldības, un Rīgā ir arī trokšņa mazināšanas pasākumu plāns. “Plāns ne vienmēr tiek izpildīts, bet vismaz ir apjausma, kur situācija ir slikta.” Iedzīvotāji var sūdzēties policijai vai lietotnē “Vides SOS”. Pēc sūdzības situāciju dodas pārbaudīt Valsts vides dienesta inspektors.
Rīgā, izrādās, visvairāk sūdzību ir par metāllūžņu pārkraušanu Vecmīlgrāvī. Tās parasti tiek saņemtas par agriem rītiem, īpaši sestdienās, kad cilvēki grib izgulēties. Normatīvi dienai, vakaram un naktij ir atšķirīgi, jo naktī troksni uztver daudz jūtīgāk un tā ietekme uz veselību ir lielāka. Tomēr iespējas iejaukties ir ierobežotas. Situāciju varētu uzlabot, ja uzņēmums pats nedaudz mainītu darba laiku.
“Bet mēs nevaram uzņēmumam noteikt, lai krauj tikai pēc pusdienām. Saskaņā ar noteikumiem viņi drīkst sākt trokšņot no septiņiem rītā,” saka Šteinberga.
Pieradums, kas maldina
Daudzi, kas dzīvo pie dzelzceļa, apgalvo, ka vilcienus vairs nedzird, lai gan krūzītes plauktā grab. Profesore brīdina, ka šāds pieradums ir mānīgs. “Pat ja cilvēks apgalvo, ka ir pieradis, mēs nespējam savu ķermeni tādā veidā pārvaldīt. Paaugstināts troksnis var veicināt stresa hormonu izdalīšanos un līdz ar to paaugstināt asinsspiedienu.” Tāpēc trokšņa piesārņojumu bieži saista ar ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu.
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Bīstami ir arī tas, ka sekas parādās lēni. “Cilvēki ir adaptējušies, bet diemžēl nelabvēlīgā ietekme uz veselību var parādīties pēc pieciem vai pat desmit gadiem. Tāpēc liekas, ka viss ir labi,” saka Šteinberga. Sasaistīt slikto pašsajūtu ar troksni, kuram cilvēks pakļauts gadiem ilgi, ir ļoti grūti, turklāt katrs cilvēks troksni panes atšķirīgi.
No uzbērumiem līdz ausu aizbāžņiem
Izplatītais priekšstats, ka troksni efektīvi aiztur koki un krūmi, pēc profesores domām, ir pārspīlēts. “Būtībā apstādījumi vairāk ir acu mānīšanai. Lai tie būtu efektīvi trokšņa mazināšanai, apstādījumu joslām jābūt ļoti platām, ļoti blīvām un ļoti lapainām,” viņa skaidro. Latvijā ir četri gadalaiki, un ziemā kokiem un krūmiem lapu nav. Kā izpētīts, viens no labākajiem dabiskajiem trokšņa slāpētājiem ir irdens sniegs un intensīva snigšana, bet to, protams, “mēs vasarā pasūtīt nevaram”.
Pie ceļiem un dzelzceļiem daudz efektīvāki ir zemes uzbērumi. “Tā ir vienkārši reljefa maiņa. Šāds ar zāli apaudzēts uzbērums ir ļoti efektīvs un labs risinājums.” Tomēr vislabāk troksni mazināt jau tā avotā, piemēram, kā citviet Eiropā – ar klusā asfalta segumu. Valstīs, kurās mēģināts troksni regulēt ar ātruma ierobežošanu kādos posmos, domas par to dalās. Piemēram, Skandināvijā secināja, ka tad cilvēki ceļā atrodas daudz ilgāk, par ko viņi arī “maksā savu cenu ar savu brīvo laiku”.
Pilsētu centros labs risinājums ir zaļās sienas un zaļie jumti, kas karstuma viļņu laikā uzlabo arī mikroklimatu. Taču arī tiem ir savas ēnas puses. Arhitekti iebilst pret fasāžu apaudzēšanu, un, piemēram, jūgendstila ēkas taču “gribam parādīt, nevis noslēpt”. Turklāt ir vēl kāda problēma. “Zaļās sienas ārkārtīgi patīk žurkām. Tās pa karkasiem skraida augšā un lejā, tas viņām ir fantastisks skrejceļš,” saka Šteinberga.
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Pašam cilvēkam dzirdi palīdz pasargāt vienkāršs risinājums, un te profesore Iveta Šteinberga saskata ārkārtīgi jauku tendenci. “Man arī patīk iet uz koncertiem, un ļoti liela daļa koncertu apmeklētāju ņem līdzi ausu aizbāžņus. Arī man somā vienmēr ir ausu aizbāžņi. Ja pasākums man liekas mazliet par skaļu, tie man lieti noder.”