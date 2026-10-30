Aicina pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai
Jūrmalas pašvaldība no 7. oktobra līdz 7. novembrim aicina pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai.
Sabiedriskā labuma balvu var piešķirt iedzīvotājiem, kuri snieguši nozīmīgu devumu Jūrmalas iedzīvotāju veselības un sociālajā aizsardzībā, kā arī stiprinājuši pilsonisko sabiedrību, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā.
Apbalvojums tiek piešķirts vairākās nominācijās:
- Par mūža ieguldījumu sociālajā, veselības aizsardzības jomā vai pilsoniskās sabiedrības veidošanā;
- Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem;
- Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem;
- Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībā;
- Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā;
- Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem;
- Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.
Pretendentus Sabiedriskā labuma balvai var pieteikt iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas, Jūrmalas domes pastāvīgās deputātu komitejas, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienības un Jūrmalas Sabiedriskā padome.
Sabiedriskā labuma balvas nolikums un pieteikuma anketa pieejama Jūrmalas pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Pašvaldība” – “Apbalvojumi” – “Sabiedriskā labuma balva par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā”.
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Pretendentus var pieteikt līdz 7. novembrim, iesniedzot pieteikuma anketu ar pretendenta dzīves aprakstu (CV) un pamatojumu apbalvojuma piešķiršanai Jūrmalas Labklājības pārvaldē, Talsu šosejā 31, korpuss 25, vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@jurmala.lv.
Papildinformācijai aicinām vērsties pie Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas pasākumu koordinatora, tālrunis +371 22547800.