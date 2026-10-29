Noskaidroti konkursa “Sakoptākais īpašums Tukuma novadā” laureāti
Arī šovasar Tukuma novada pašvaldība rīkoja konkursu “Sakoptākais īpašums Tukuma novadā”, aicinot iedzīvotājus parādīt savus krāšņos, sakoptos īpašumus, informē pašvaldībā.
Konkursa laikā īpaši izveidotas komisijas vērtēja gan privāto māju un daudzdzīvokļu māju teritorijas, gan sabiedrisko, tirdzniecības un pakalpojumu teritorijas, gan balkonu un lodžiju noformējumus. Aicinām iepazīties ar šā gada konkursa laureātiem:
Džūkstes pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- “Niedrītes”, Džūkstes pagasts;
- “Jaunnoras”, Džūkstes pagasts;
- “Niedrāji”, Lancenieki, Džūkstes pagasts.
“Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
- “Kristāli”, Lancenieki, Džūkstes pagasts;
- “Atmodas”, Pienava, Džūkstes pagasts.
Engures pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- “Jaunsili”, Apšuciems, Engures pagasts;
- Saules iela 41, Klapkalnciems, Engures pagasts;
- Krasta iela 12A, Plieņciems, Engures pagasts;
- Jūras iela 129, Engure, Engures pagasts;
- “Dūjas”, Ķesterciems, Engures pagasts;
- “Ječi”, Mežabragi, Engures pagasts;
- “Salnas”, Engure, Engures pagasts.
“Sakoptākā biznesa vide”:
- “Ciemzeres”, Engure, Engures pagasts;
- Kafejnīca “Cope”, Rideļu dzirnavas, Engures pagasts;
- Veselības centrs “Tauriņkrasti”, “Tauriņi”, Bērzciems, Engures pagasts.
Irlavas un Lestenes pagasts
- “Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- “Romji”, Irlavas pagasts.
- “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
- “Gobas”, Lestene, Lestenes pagasts.
Jaunpils un Viesatu pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- “Garlauki”, Jaunpils pagasts;
- “Viļņi”, Veclauki, Jaunpils pagasts;
- “Lauku Skujas”, Veclauki, Jaunpils pagasts;
- “Ķuņķuri”, Viesatu pagasts.
“Sakoptākā biznesa vide”:
- Zivju dīķi “Saulietis” un “Pirts dīķis”, Jaunpils pagasts;
- Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts.
Kandavas pilsēta, Cēres un Kandavas pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- Raiņa iela 28A, Kandava;
- Rūmenes iela 26, Kandava;
- “Saulgozes”, Cēre, Cēres pagasts.
“Sakoptākā biznesa vide”:
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- Vīna darītava “Kaimiņmuiža”, Kaimiņi, Kandavas pagasts.
Lapmežciema pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- Grantskalna iela 6, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts;
- “Spuriņas”, Ragaciems, Lapmežciema pagasts;
- “Bērziņi”, Ragaciems, Lapmežciema pagasts.
“Sakoptākā biznesa vide”:
- Meža un jūras telpa “Pie putniem”, Niedru iela 12, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts.
Pūres un Jaunsātu pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- “Vizbuļi”, Pūres pagasts;
- “Liepkalni”, Pūres pagasts;
- Parka iela 10, Abavnieki, Jaunsātu pagasts.
“Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
- Pūre 23, Pūre, Pūres pagasts.
“Sakoptākā biznesa vide”:
- Kafejnīca “Apšukrogs”, Pūres pagasts.
Sēmes un Zentenes pagasts
- “Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- Upes iela 2, Sēme, Sēmes pagasts.
- “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
- Ezera iela 6, Sēme, Sēmes pagasts.
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Slampes pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- “Blāzmas”, Slampe, Slampes pagasts;
- “Krastmalas”, Slampe, Slampes pagasts;
- “Vaivari”, Slampe, Slampes pagasts;
- “Caunas”, Slampe, Slampes pagasts.
“Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
- “Audzes”, Slampe, Slampes pagasts;
- “Zemgaļi”, Slampe, Slampes pagasts;
- Zemgales vidusskola, Slampe, Slampes pagasts.
Smārdes pagasts
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“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
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- Plieņu iela 14, Smārde, Smārdes pagasts;
- “Lejas Legzdiņi 13”, Smārdes pagasts;
- “Kalna Dārzi”, Smārde, Smārdes pagasts;
- Damkalnu iela 1, Milzkalne, Smārdes pagasts.
“Sakoptākā biznesa vide”:
- Kafejnīca “Purva varde”, Stacijas iela 1A, Smārde, Smārdes pagasts;
- Zemnieku saimniecība “Mazburkas”, Smārdes pagasts;
- Kultūras, pasākumu un atpūtas vieta “Valguma Rezidence”, Niedras, Smārdes pagasts;
- Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts.
“Vides objekts”:
- “Stabiņi 2”, Smārde, Smārdes pagasts.
Tumes un Degoles pagasts
-
“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- Skolas iela 14, Tume, Tumes pagasts;
- “Upenes”, Tumes pagasts;
- Saules iela 2, Tume, Tumes pagasts;
- “Kundziņu krejotava”, Degoles pagasts.
“Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
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- Ziedoņa iela 9, Tume, Tumes pagasts;
- “Rubeņi”, Vienība, Degoles pagasts.
Tukuma pilsēta
-
“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”:
- Birztalas iela 15, Tukums;
- Ozolu iela 8, Tukums;
- Kalēju iela 9, Tukums;
- Imulas iela 8, Tukums;
- Zemgales iela 8, Tukums;
- Noras iela 30, Tukums;
- Vītolu iela 44, Tukums;
- Talsu iela 57A, Tukums;
- Kalēju iela 14A, Tukums;
- Vilku iela 14, Tukums;
- Lejas iela 11, Tukums;
- Noras iela 2, Tukums;
- Rūpniecības iela 2, Tukums.
“Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija”:
- Alīnes iela 6, Tukums;
- Suņu mācību treniņu laukums, Melnezera iela 10A, Tukums;
- Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Lotte”, Raudas iela 3, Tukums.
“Sakoptākā biznesa vide”:
- SIA “Upoils” veikals, Lielā iela 44, Tukums;
- Kafejnīca “Karē”, Pasta iela 25-19, Tukums;
- SIA “Pipetech” noliktava “Siltumtrase”, Aleksandra iela 2A, Tukums.
Gaisa dārzs:
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- Kuldīgas iela 70-11, Tukums;
- Kuldīgas iela 70-3, Tukums;
- Amulas iela 12, Tukums.
Kā pateicību par ieguldīto darbu konkursā laureāti 24. oktobrī tika aicināti uz “Smukuma semināru” “Valguma Rezidencē”, kur “Labie koki” ainavu arhitekte Lauma Garkalne stāstīja par dabai pietuvinātu dārzu, savukārt modes dizainers un “Gren&Red by Davids” dārznieks Romāns Andrejevs dalījās ar klātesošajiem savās pārdomās un ieteikumos.
Pasākuma otrajā daļā tika izteikta pateicība visiem īpašumu saimniekiem, kuri ar savu darbu un rūpēm palīdz padarīt Tukuma novadu skaistāku un sakoptāku.
Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu, rūpēm un mīlestību, vairojot mūsu novada skaistumu un sakoptību!