Daudzviet Rīgā pa ūdenskrāniem, iespējams, tecēs duļķains ūdens
No otrdienas, 27. oktobra, līdz piektdienai, 30. oktobrim, notiks maģistrālā ūdensvada skalošana, kā rezultātā daudzviet pa ūdenskrāniem var tecēt duļķains ūdens.
Maģistrālā ūdensvada skalošana notiks 5,2 kilometrus garā posmā no pagrieziena uz Langstiņiem (Vidzemes šoseja) līdz ūdens izlaidei Juglas upē, ziņo SIA "Rīgas ūdens" Komunikācijas daļā.
Skalošanas darbi plānoti četras dienas - no šodienas plkst. 9 līdz piektdienas, 30. oktobra, plkst. 8. Skalošanas laikā iespējami ūdens uzduļķojumi Juglā, Teikā, Čiekurkalnā un Berģos, bet no šodienas plkst. 9 līdz 28. oktobra plkst. 22 arī ūdensapgādes pārtraukums Garkalnes pagasta Langstiņos un daļā Upesciema.
Profilaktiskās ūdensvadu skalošanas mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošināt stabilu ūdensapgādi, novēršot nogulšņu uzkrāšanos sistēmā. Kopumā "Rīgas ūdens" šogad bija plānojis izskalot 360 kilometrus ūdensvadu, kas jau ir paveikts, taču siltie laikapstākļi pašlaik ļauj šos darbus turpināt.
Ja ūdensvada skalošanas rezultātā nepieciešamā ūdens kvalitāte tiks sasniegta ātrāk, darbi tiks pabeigti pirms norādītā laika. Pēc skalošanas darbiem minētajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču ir lietošanai absolūti drošs un nav kaitīgs veselībai.
Skalošanas laikā ar paaugstinātu ūdens plūsmas ātrumu un gaisu no cauruļvadiem tiek izskalotas uzkrātās nogulsnes - dzelzs un minerālu daļiņas -, kas palīdz samazināt ūdens duļķainību, uzlabot ūdens krāsu un garšu, skaidro uzņēmumā.
Balstoties uz pētījumu, kas veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, "Rīgas ūdens" ir izstrādājis ilgtermiņa ūdensvada tīklu skalošanas plānu. Tas ļauj prioritizēt gandrīz 1550 kilometrus garā ūdensvada tīkla skalošanas secību, paredzot maģistrālo un sadales ūdensvada tīklu skalošanu vismaz reizi piecos gados.
Kā vēstīts, "Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 80,321 miljons eiro, kas ir par 5,2% vairāk nekā 2022. gadā, kā arī kompānija guva peļņu 590 519 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novados, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.