Otrdien Latvijā gaiss iesils līdz + 13 grādiem
Latvijā otrdien gaiss iesils līdz +9..+13 grādiem, bet Ventspilī gaidāmas vēja brāzmas, prognozē sinoptiķi.
Agrā otrdienas rītā Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, vietām Dienvidkurzemē īslaicīgi līst. Dažviet valstī izveidojusies migla. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte galvenokārt laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5.00 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +5,6 grādiem Skrīveros līdz +11,8 grādiem Liepājas ostā. Relatīvais mitrums 90-100%, vietām piekrastē ap 80%. Rīgā daļēji mākoņainas debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra +6..+7 grādi.
Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13
Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+13 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi būtiski nokrišņi un valsts lielākajā daļā spīdēs saule.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, piekrastē gaidāms nedaudz stiprāks vējš - Ventspilī tā ātrums brāzmās sasniegs 16 metrus sekundē. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +12 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1018 hektopaskāliem Ventspils pusē līdz 1024 hektopaskāliem Latgalē.
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Maksimālā gaisa temperatūra pirmdienas pēcpusdienā LVĢMC novērojumu tīklā bija no +10,1 grāda Skrīveros līdz +12,7 grādiem Liepājā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 26. oktobrī bija +30 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -9 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā.