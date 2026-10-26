Gaidāmas izmaiņas atsevišķiem vilcienu reisiem Tukuma līnijā
Šodien un ceturtdien, 29. oktobrī, atsevišķiem vilcienu reisiem Tukuma līnijā mainīsies kustības saraksts, liecina ar zīmolu "Vivi" strādājošās AS "Pasažieru vilciens" publiskotā informācija.
Izmaiņas saistītas ar VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajiem atjaunošanas darbiem tiltam pār Liepupi.
Izmaiņas plānotas laika posmā ar mazāku pasažieru plūsmu - no plkst. 9.30 līdz 16.10. Šajās dienās būs reisi, kas tiks atcelti, saīsināti vai pagarināti, atsevišķi vilcieni aties agrāk vai vēlāk nekā ierasts, kā arī vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem.
"Vivi" aicina pasažierus pirms katra reisa pārliecināties par aktuālo vilcienu atiešanas laiku un ceļu, no kura aties vilciens.
Abas dienas katrā virzienā būs atcelti seši vilcienu reisi. Vilcieni no Rīgas nekursēs plkst. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, savukārt reisi, kas šajā periodā kursēs apaļās stundās, brauks nevis līdz Slokai, bet tālāk - plkst. 10 līdz Ķemeriem, bet plkst. 11, 12, 13, 14 un 15 - līdz pieturai Tukums II.
Atsevišķiem reisiem mainīsies tikai vilcienu pienākšanas laiks pieturvietās. Vilciens, kas plkst. 9.30 atiet no Rīgas, pieturvietās starp Sloku un Tukums II piestās 11 līdz 13 minūtes vēlāk. Savukārt reiss, kas no Rīgas atiet plkst. 15.45, posmā starp Priedaini un Dubultiem pieturvietas sasniegs septiņas minūtes vēlāk nekā ierasts.
Savukārt no Slokas uz Rīgu vilcieni nekursēs plkst. 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09. Lai galvaspilsētu sasniegtu ierastajā laikā, virzienā uz Rīgu vairāki vilcieni aties 10 līdz 17 minūtes agrāk nekā ierasts.
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Šajās divās dienās viens reiss uz Rīgu būs saīsināts, bet viens pagarināts. Reiss, kas parasti kursē no Tukums II, sāks ceļu Ķemeros plkst. 11.20, kas ir 10 minūtes agrāk nekā ierasts. Savukārt reiss, kas parasti kursē no Ķemeriem, sāks ceļu no Tukums II plkst. 11.52 un Ķemeros būs 17 minūtes agrāk nekā ierasts - plkst. 12.13.
Pasažieri Jūrmalas pieturvietās aicināti pievērst uzmanību sliežu ceļiem, no kuriem aties vilcieni. Šodien un 29. oktobrī visi vilcieni pieturvietās Lielupe, Bulduri, Dzintari un Majori gan pienāks no Rīgas, gan aties uz Rīgu no 1. ceļa, bet Dubultos vilcieni no Rīgas pienāks uz 1. ceļa, bet uz Rīgu aties no 2. ceļa.