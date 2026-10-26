Traģiska nedēļas nogale uz Latvijas ceļiem: kopš piektdienas avārijās pieci bojāgājušie
Kopš piektdienas ceļu satiksmes negadījumos Latvijā dzīvību zaudējuši pieci cilvēki. Traģiskākā izvērtās svētdiena, kad avārijās gāja bojā trīs cilvēki. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) uzsver, ka viens no galvenajiem nāvējošu avāriju cēloņiem ir pārmērīgs ātrums, bet būtisku risku rada arī drošības jostu nelietošana un transportlīdzekļa vadīšana reibumā, vēsta Latvijas Televīzija.
Trīs dienās – pieci bojāgājušie
Traģisko negadījumu virkne sākās piektdien netālu no Kuldīgas, kur avarēja automašīna BMW, ko vadīja 19 gadus vecs jaunietis. Līkumotā ceļa posmā vadītājs zaudēja kontroli pār spēkratu, un tas ar vadītāja pusi ietriecās kokā. Jaunietis gāja bojā, bet pasažieri guva traumas.
Sestdien traģiska avārija notika ceļa posmā starp Iecavu un Jelgavu. Automašīna Volkswagen sadūrās ar diviem uz ceļa iznākušiem staltbriežiem. Negadījumā dzīvību zaudēja automobiļa vadītājs, bet pasažieri tika ievainoti. CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis pieļāva, ka arī šajā gadījumā varētu būt bijušas problēmas ar drošības jostu lietošanu.
Svētdien satiksmes negadījumos bojā gāja vēl trīs cilvēki. Viens no viņiem dzīvību zaudēja Rīgā, Ulbrokas un Deglava ielu krustojumā, kur sadūrās divas kravas automašīnas. Sākotnējā informācija liecina, ka viens no vadītājiem, iespējams, miris pie stūres, pēc kā viņa vadītais transportlīdzeklis kļuva nevadāms un ietriecās otrā kravas automašīnā.
Vēl divu cilvēku dzīvības svētdienas rītā prasīja smaga avārija Ludzas novada Salnavas pagastā.
Salnavā avārijā dzīvību zaudēja divi jauni vīrieši
Svētdien, 25. oktobrī, īsi pirms plkst. 9 Salnavā automašīna BMW X5 lielā ātrumā nobrauca no ceļa, bojāja vairākus kokus un apgāzās uz jumta. Negadījumā dzīvību zaudēja divi vīrieši, kuri dzimuši 2004. un 1993. gadā. Vēl divi cilvēki guva traumas un tika nogādāti slimnīcā.
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Pēc sākotnējās informācijas, automašīnas vadītājs, iespējams, veicis apdzīšanas manevru un apdzīvotā vietā braucis ar ievērojami lielāku ātrumu, nekā atļauts. Spēkrats nobraucis grāvī, bet vēlāk uz ceļa pieslēguma vietas uzlidojis gaisā un vairākas reizes apmetis kūleni. Cilvēki sadursmes laikā tika izmesti no automašīnas.
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norādīja, ka pēc sākotnējās informācijas avārijā iesaistītie, visticamāk, nebija piesprādzējušies un automašīnas ātrums bijis ievērojami lielāks par atļautajiem 50 kilometriem stundā.
Notikuma vietā pēc avārijas nolikti ziedi un aizdegtas sveces. Negadījuma sekas liecina par trieciena spēku – bojāti koki, sagrauta autobusa pietura un sabojātas ceļazīmes.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu un skaidro avārijas apstākļus, tostarp to, kurš atradās pie stūres. Ir nozīmētas ekspertīzes, kas palīdzēs noskaidrot arī to, vai vadītājs vai pasažieri bijuši alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
CSDD: pārmērīgs ātrums var maksāt dzīvību
CSDD norāda, ka šis gads ceļu satiksmes drošības statistikā īpaši izceļas ar traģiskiem negadījumiem, kuros būtiska nozīme bijusi ļoti lielam braukšanas ātrumam. Līdzās ātruma pārsniegšanai vieni no biežākajiem nāvējošu avāriju riska faktoriem ir drošības jostu nelietošana un braukšana reibumā.
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Eksperti atgādina, ka drošības jostas var būtiski mazināt traumu smagumu avārijā, savukārt lielāks braukšanas ātrums samazina iespēju laikus reaģēt uz negaidītu situāciju un palielina sadursmes sekas.
Līdz ar diennakts tumšā laika pagarināšanos CSDD aicina arī gājējus lietot atstarotājus. Oktobra beigās un novembrī tradicionāli pieaug risks, ka uz ceļiem tiek notriekti gājēji, kuri tumšajā laikā nav pietiekami pamanāmi.
Autovadītājiem savukārt jābūt īpaši uzmanīgiem vietās, kur uz ceļa var izskriet savvaļas dzīvnieki. Rudenī dzīvnieku pārvietošanās var kļūt aktīvāka, tāpēc ir svarīgi izvēlēties ceļa apstākļiem atbilstošu ātrumu un saglabāt modrību.