Mārupes novadā jauniešu uzvedība rada problēmas: pašvaldība vēršas pie vecākiem
Mārupes novadā šā gada pirmajos deviņos mēnešos saņemtas 76 sūdzības saistībā ar jauniešu uzvedību un pārvietošanos ar motorolleriem un mopēdiem. Pašvaldības policija šajā laikā sākusi 44 administratīvā pārkāpuma procesus, no kuriem 16 bijuši par sabiedriskā miera traucēšanu, informē Mārupes novada pašvaldība.
Pašvaldība uzsver, ka šāds pārkāpumu skaits ir ievērojams un jauniešu brīvā laika pavadīšana nedrīkst notikt uz citu iedzīvotāju miera un drošības rēķina, īpaši vakara un nakts stundās.
Policija pastiprināti uzrauga jauniešu pulcēšanās vietas
Mārupes novada Pašvaldības policija pastiprināti kontrolē vietas, kur pulcējas jaunieši. Šajā sezonā policisti vairāk nekā 100 reižu pārrunājuši ar jauniešiem satiksmes drošības un uzvedības jautājumus.
Tomēr pašvaldība norāda, ka ar policijas darbu vien nepietiek, lai novērstu pārkāpumus un nodrošinātu sabiedrisko mieru.
Vecākus aicina pievērst uzmanību bērnu uzvedībai
Pašvaldība aicina vecākus ar bērniem un jauniešiem pārrunāt ne tikai ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, bet arī cieņu pret apkārtējiem cilvēkiem.
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Tāpat vecāki aicināti interesēties par to, kur un kā jaunieši pavada vakarus, un atgādināt, ka trokšņošana, pārgalvīga braukšana un citu cilvēku miera traucēšana nav pieļaujama.
Pašvaldība uzsver, ka jauniešiem ir tiesības uz brīvā laika pavadīšanu, taču arī ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības uz mieru un drošību.