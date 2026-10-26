Valsts aizsardzības dienestu policijā un VUGD pagaidām neieviesīs
Neraugoties uz savulaik Iekšlietu ministrijas (IeM) gatavoto ziņojumu par valsts aizsardzības dienesta (VAD) iespējamo ieviešanu Valsts policijā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) politiski šo ieceri nevirzīšot.
Dombrava pirmdien žurnālistiem norādīja, ka viņš šos jautājumus nevirzīs, jo uzskata, ka dienesta veidi un prasības atšķiras.
Dombrava gan pieļāva, ka varbūt ar laiku viedoklis mainīsies, bet patlaban viņš skaidri saredz VAD ieviešanu tikai Valsts robežsardzē, lai pastiprinātu robežapsardzību, īpaši krīzes situācijās.
Ministrs uzsvēra, ka, piemēram, policijā ir nepieciešamas specifiskākas prasmes, tāpēc viņam ir ļoti grūti iedomāties, kā 11 mēnešu ilgais VAD varētu kvalitatīvi integrēties policijas apmācībā un dienesta pienākumu izpildē.
Jau ziņots, ka ideja par VAD ieviešanu iekšlietu resorā nav jauna, un jau 2022. gadā ziņojumā valdībai teikts, ka "lai nodrošinātu sabiedrības noturību un gatavību krīžu/kara situācijām, nodrošinot aizmugures dienestu nepārtrauktu darbību, ceturtais valsts aizsardzības dienesta veids tiek plānots citu ministriju uzraudzībā, ko tās organizē un nodrošina atbilstoši uzdevumiem krīzes situācijās."
2025. gada vasarā publiski pieejamā ziņojuma projektā IeM norādījusi, ka Valsts robežsardzē un Valsts policijā plānota valsts aizsardzības militārā dienesta ieviešana, savukārt VUGD - alternatīvā dienesta ieviešana.
Līdz šim tālāk pavirzījusies VAD ieviešana robežsardzē. Šogad oktobrī valdība pēc iepazīšanās ar IeM informatīvo ziņojumu konceptuāli atbalstīja VAD sistēmas daļas ieviešanu Valsts robežsardzē.
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